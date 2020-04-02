【新冠肺炎】企業推可重用抗菌口罩　引抗菌劑、噴灑槍為考場消毒

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，自年初起港人四處撲防疫物資。有公司應用於國際臨床實證應用逾13年的ACCAPI FIR遠紅外綫專利新物料，結合本土設計及成衣工藝，生產全球首批可重用遠紅外綫能量口罩，高透氣度可舒緩皮膚及呼吸敏感情況，料每月可製作1萬個口罩。 此外，有初創公司亦從日本引入100%全天然植物性的NTS配方，可高效分解細菌細胞壁及殺死如SARS、H1N1等病毒，配合噴灑槍可應用在學校、餐廳、酒店等地方，亦可在人體使用，日後可於文憑試考場上應用。

有公司生產全球首批可重用遠紅外綫能量口罩，料每月可製作1萬個。（梁鵬威攝）

Super X集團曾經歷2003年SARS，當年自發改裝車衣間生產口罩供港，今年疫情再現，故連結意大利的穿戴健康科技 (FashionTech) 專利技術，獨家使用獲歐盟一級醫療認証 (CE Medical Class 1)、於國際臨床實證應用逾13年的ACCAPI FIR遠紅外綫專利新物料，結合香港本土設計及成衣工藝，生產出全球首批可重用遠紅外綫能量口罩，該款口罩除了可阻隔飛沬，可重用口罩所輸出的4至14微米波長遠紅外綫能量可提升呼吸管道健康及加強氧合作用，結合物理性及生物化學性屏障提升抗菌力。

該口罩可重覆使用超過300次，每個售價為288元，每個濾心估計可以1元出售。該公司本月開始在紅磡自設生產線，由女工縫製口罩供應本地市場，日後也會推行口罩回收計劃，把回收的口罩消毒及分解後，再製成T-shirt等提供給基層人士。

日本全天然植物性的抗菌配方，配合獲世衛考慮採用的Victory Innovation美國噴灑技術，可為考場消毒，提供一個月保護膜。（梁鵬威攝）

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抗菌劑配噴灑槍 可為考場殺菌

此外，初創成立的Keli Technology自日本引入100%全天然植物性的NTS配方，獲逾30家國際認證可高效分解細菌細胞壁及殺死病毒包括SARS、H1N1、H5N1等十多種高危細菌及病毒，可為空間提供一個月抗菌、消臭、軀蟲的保護膜。由於使用全天然植物性、無化學物，故可應用在人體上。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，將日本全天然植物性的抗菌配方，配合獲世衛考慮採用的Victory Innovation美國噴灑技術，透過靜電納米離子追蹤所需消毒物體，可大大提升消毒效果並減少抗菌劑使用量。他稱，有關抗菌配方今日在基督教香港信義會信義中學使用，日後亦可在餐廳、酒店、飛機、車輛及其他學校使用，由於噴灑槍的霧化覆蓋面較大，可有效清潔，估計每日可為兩至三間學校服務，對於將成文憑試考場的學校也是防疫方法之一。