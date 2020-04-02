【新冠肺炎】高鐵封站後　每日仍有列車接載內地員工　政府未解釋

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情於香港持續，最初部分傳入個案經高鐵從武漢等地到港，之後政府於1月30日凌晨起關閉高鐵西九龍站至今。運輸及房屋局今日（2日）透露，雖然香港高鐵服務已暫停，但港鐵仍會安排列車，接載內地口岸的員工，來往西九龍站至深圳北及福田上班。運房局未有回應為何高鐵封站後，內地仍需派員到西九站工作。據了解，當中涉及一些內地關員。 港鐵回覆稱，每日清晨及深夜安排列車接載內地口岸區人員往來中港，有關安排於執站期間仍需維持。港鐵表示，接載過內地人員的列車，會消毒及清洗。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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立法會將舉行特別財委會審議政府部門開支，公民黨立法會議員譚文豪提到，內地政府在高鐵西九站關閉後，仍然每日派員到西九站內的「內地口岸區」工作。他質疑，為何內地仍需派員到港，並問到封站後開出的列車詳情，如接載人數、班次、原因。

運房局回覆稱，高鐵服務暫停時，港鐵繼續安排列車接載內地口岸的員工，來往西九龍站至深圳北及福田上班。對於如何確保內地員工，不會將疫情傳染予香港的邊防人員，運房局表示，自疫情爆發，港鐵已加強消毒高鐵站及設施，亦向執勤的所有車站員工、列車車長或負責其他服務的員工，提供其他個人保護裝備，例如外科口罩及護眼罩；並提醒各口岸的車站員工注重健康及個人衞生。

乘車人員會戴口罩、護目鏡

港鐵亦承認，每日清晨及深夜都會安排列車，接載內地口岸區人員往來香港西九龍站至深圳北和福田，相關安排於封站期間仍需繼續。港鐵稱，接載過內地人員的高鐵列車會消毒及清洗，並強調通勤車上執勤的乘務員及列車車長，均會於職務時戴上保護裝備，包括口罩以及護目鏡等。對於為何內地人員仍需到港，運房局及港鐵未有回應。

另外，民建聯立法會議員亦關注高鐵通車至今，政府的實際收入。運房局稱，港鐵給予九鐵（由政府全資擁有）的經營費款項，從東鐵線、馬鞍山線、西鐵線及接駁巴士、城際直通車及高鐵的收入計算。高鐵香港段於2018年9月通車，局方表示，九鐵在2018年收到經營費總額為約29.6億元，較2017年的26.8億元增加約10%，即多約2.8億元。不過由於2019年下半年高鐵的乘客數明顯下跌，故預期2019年收到經營費會減少。

屯門至赤鱲角連接路 或因肺炎疫情延誤

港珠澳大橋屯門至赤鱲角連接路北面連接路原訂今年底通車，運房局指，相關建造工程已進入最後階段，其中海底隧道及附屬建築物的結構工程已大致完成，而機電系統安裝工程及附屬建築物內的裝修及屋宇設備工程仍在進行中。

然而，運房局表示因應近月的新型冠狀病毒疫情，內地輸入建築物料及裝置的供應受到影響，工地施工人手亦減少，稱路政署會持續監察工程，以評估通車目標。