【新冠肺炎】觀光巴士業：難以支撐　盼政府提供每月3萬元資助

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診個案逾800宗，本港多個行業大受打擊，消息指，政府即將推出涉及數百億的第二輪防疫抗疫基金。 香港觀光巴士聯會表示，本年全年經濟難見曙光，加上香港去年經歷社會動盪，入境旅遊業務元氣大傷，接近經歷了一年業務停運，「行業實在難以支撐下去」。聯會建議港府支援非專利巴士業界，在疫情期間，向7,100 部非專利巴士，每月提供不少於3萬元援助；同時，向已經失業或開工不足的員工，提供現金補助及免息貸款，協助員工應付生活開支及償付房屋貸款。

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新冠肺炎在全球蔓延，本港先後封閉往來香港與內地、澳門的關口，繼而發出全球旅遊警示。由專營遊覽服務的旅遊巴士公司組成的香港觀光巴士聯會今日（3日）表示，本年全年經濟難見曙光，加上香港去年經歷社會動盪，入境旅遊業務元氣大傷，接近經歷了一年業務停運，「行業實在難以支撐下去」。

聯會指出，不少旅行社及巴士公司，都有旅遊巴按揭，但銀行在審視是否批出還款紓緩措施，仍然是考慮申請人的生意狀況。與此同時，現時整個行業都在「苦苦掙扎」，希望能夠把業務保存下去。

香港觀光巴士聯會表示，本年全年經濟難見曙光，加上香港去年經歷社會動盪，入境旅遊業務元氣大傷，接近經歷了一年業務停運，「行業實在難以支撐下去」。（資料圖片）

聯會稱，在亞洲區，新加坡政府計劃立法禁止業主追討今年六月前的商業租金；台灣交通部計劃直接提供補助予失業的旅遊從業員。政府抗疫手段果斷，希望港府救市手段同樣果斷，全力保企業、保就業。

聯會建議港府「緊急援助」非專利巴士業界，在疫情期間，向 7,100 部非專利巴士，每月提供不少於三萬元援助，當中部份補助金額，可用於支付員工薪金及強積金開支；同時，向已經失業或開工不足的員工，提供現金補助及免息貸款，協助員工應付生活開支及償付房屋貸款，以免衍生更多社會問題。