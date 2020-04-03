【新冠肺炎】梁卓偉：在全球半數人有抗體前　疫情不會停下來

新型冠狀病毒肺炎在全球爆發，全球病例突破100萬宗。香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉今天（3日）接受訪問時指，相信疫情在夏天時可有所舒緩，但原因並非因天氣變暖，而是因屆時全球已有不少人染病並康復，有抗體的人增多，他直言在全球半數人得到抗體之前，疫情都不會停下來。他認為這是一場馬拉松式的抗疫戰，未來數月會不斷出現疫情波動的情況。

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梁卓偉接受亞洲協會香港中心訪問時表示，本港目前仍不算有本地爆發的情況，個案大多屬輸入性，可分為三個階段，分別是內地輸入、鑽石公主號輸入及海外回流潮輸入，本港在控制疫情上仍做得不錯。

他坦言，控制市民保持社交距離的嚴厲措施，難免會帶來經濟損失，而大家亦不會好受，他鼓勵企業肩負社會責任，而政府也應為基層市民提供支援。他認為，1918年全球曾出現西班牙流感大流行，而2003年時港人也面對過沙士（非典型肺炎），相較以往，現今科技發達，大家可以透過電話享受娛樂及與人溝通，盼各人都善用科技保持社交距離。

梁卓偉直言在全球半數人得到抗體之前，疫情都不會停下來。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁卓偉相信，疫情在夏天時可有所舒緩，但原因並非因天氣變暖，而是因屆時全球已有不少人染病並康復，有抗體的人增多，他直言在全球半數人得到抗體之前，疫情都不會停下來。他認為這是一場馬拉松式的抗疫戰，未來數月會不斷出現疫情波動的情況，有時會受遏止，但有時未必能阻擋。

他續指，目前全球有過百隻藥物正在做測試，但仍未能找出最有效的藥物，而疫苗最快在今年年底才能面世。他補充，兒童易受流感感染，但是否易受新型肺炎感染就仍屬未知之數，因此未能確定學校停課有多大成效，但相信可以有一定作用。