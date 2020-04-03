【逃犯條例】15歲少年涉擲汽油彈　疑備有打火機等被加控罪

15歲少年一月凌晨涉於元朗朗晴居對出馬路投擲汽油彈，期間疑有警車駛過，警員下車追捕。少年被控一項縱火罪，今（3日）於屯門裁判法院少年庭再訊，控方指他攜有打火機、手套、碎布等，加控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。裁判官將案件押後至5月8日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。少年被拒保釋，還柙候訊。

15歲少年涉縱火罪，案件在屯門法院再提訊。(資料圖片)

15歲被告就讀中三，已還柙少年院3個月，今由父母陪伴應訊，其班主任及一位願意作人事擔保的鄰居亦有旁聽。他原被控於1月8日在元朗縱火，控方今申請加控獲批，指他同日管有打火機、手套、碎布、剪刀等，意圖摧毀或損壞財產。

控方表示上次押後期間，警方已完成進一步調查，包括翻看閉路電視，現準備好答辯。辯方則申請押後，以向警方索取調查報告等文件，並就新增控罪一併給予法律意見。

控方指被告背囊有火水味

據了解，案發時間為清晨1時多，警方近1時半拘捕被告，搜出2個打火機、2個漏斗、3對手套、4條毛巾。其中一條毛巾被分成4塊，手套有燒焦痕跡。控方指其背囊有火水味，附近的閉路電視拍到被告行往案發地點，亦有街坊憑外形及衣著認出他。惟汽油彈未有驗出被告的指紋，亦無證據指他被捕時穿上手套。據悉，他另涉於去年9月29日的暴動案。

案件編號：TMCC700003/2020