百佳理貨員6天摸11名學生妹臀部　被捕自招衰咸濕　認罪候判

百佳超級市場理貨員趁同區一中學的女學生，到其超市或附近的便利店購物時，摸對方的臀部。他在6天內16次犯案，涉及11名女學生。其中一名女學生更在兩天內，遭理貨員非禮5次。有學生被侵犯後決定報警，而警方拘捕理貨員後，理貨員稱：「我一時衝動衰咸濕，用手摸咗個學生妹屁股一下」。理貨員今（3日）在區域法院承認16項非禮罪，法官先為他索取教導所和心理學家報告，把判刑押後至本月17日，期間理貨員需繼續還押。

被告段偉鏗在區域法院承認16項非禮罪名。(資料圖片)

11事主為中四至中六學生

被告段偉鏗，現年18歲。他承認於去年2月22至27日期間，在馬鞍山一屋苑的百佳超級市場、OK便利店和大快活快餐店內，16次非禮11名女學生。事主在案發時介乎15至17歲，就讀同一中學的中四至中六。而被告犯案時均穿上百佳的制服，全部事主案發時均穿著校服。

雙親關係差患上躁鬱症

辯方求情時透露，被告的雙親於2018年關係欠佳，被告亦患上躁鬱症，性觀念或因此出現偏差。辯方指，被告現深感內疚，明白案件令事主驚恐，向她們道歉。

法官則指出，案中有多項嚴重情節，包括被告在6天內16次犯案，案中涉及11名未成年的事主。而其中一名事主G，更在兩天內非禮5次，故先為被告索取教導所及心理學家報告，並要求心理學家評被告重犯的風险，以及被告的躁鬱症與本案的關係。辯方指，被告非禮時隔著衣服，沒有肌膚接觸。惟法官指要有同理心，相信事主因事件受驚恐。

摸事主臀後向對方笑

案情指，被告於案發期間在涉案屋苑商場的百佳超級市場為理貨員。於去年2月22日中午，當時15歲的事主X和兩名女同學正準備離開百佳時，X突遭被告從後用手摸臀部1至2秒。X之後看到被告在收銀處對著她笑。X感到害怕，馬上離開。

被告於同日以同樣手法非禮事主Y一次，又在同月25日非禮事主Z兩次。

一天內非禮5女生

被告又於2月26日中午，在事主A、B、C和E於OK便利店，先後摸4人各一次。E被侵犯後，看到被告撞向B，遂向B查問，B回應：「好似feel到俾人摸咗下。」同日下午，事主G在OK便利店三度非禮，每次相隔約1分鐘。

G於翌日中午再到同一便利店時，再遭被告兩度非禮。另有3名事主H,I及J亦有同日各被非禮一次。

被捕後稱一時衝動衰咸濕

多名事主向老師透露被侵犯，而其中一名事主Z告知家人後，決定報警。被告於2月27日在涉案便利店被警員截停。他因此被捕，警誡下稱「阿sir，我一時衝動衰咸濕，用手摸咗個學生妹屁股一下，俾次機會喇，無下次。」被告之後在錄影會面中坦認犯案，並曾在小休時下手。

案件編號：DCCC739/2019