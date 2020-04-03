【新冠肺炎】 各界向政府表達經營難處　警方要求4人一組請願

香港各界商會聯席會及運輸業界，今日（3日）就受新冠肺炎疫情打擊向政府表達意見，希望能夠在第二輪抗疫基金下可以受惠，包括向持牌的士、小巴發放一筆6萬元的補貼，或者應用旅遊業賠償基金等。 在疫情下，商會於交信過程曾多於4人聚集遭警方勸喻驅散站開；立法會議員鍾國斌因而上前與警方理論，其後業界要分4個人一組站開繼續請願。

香港各界商會聯席會及運輸業界，就受新冠肺炎疫情打擊向政府表達意見。（麥凱茵攝）

新冠肺炎的疫情在全球多地爆發，重擊香港多個行業。不少業界今日到政府總部交信，表達業界的意見。

香港各界商會聯席會向政府交請願信，他們指因歐美疫情緊張下，使出口及製造業界近月接近零訂單，即使早前已訂下的合約也被取消，多間中小企有可能捱不過疫情。

警員多次警告請願的人數超越4人違反防疫條例，立法會議員鍾國斌因而上前與警方理論。（麥凱茵攝）

聯席會秘書長沈運龍說，政府能夠容許僱主及僱員暫停強積金供款六個月，並協助企業支付50%薪金。同時，盼銀行可以放寬借貸比率，直至疫情好轉。

而旅行社東主協會會長葉慶寧則指，政府在首輪防疫抗疫基金向每間旅行社派發8萬元，只「止咳」無助渡過難關，他促請政府可動用旅遊業賠償基金中的3億元，來保障旅遊業員工的就業。

而的士及小巴業界則要求，政府向全港11,646輛的士及小巴，一筆過發放6萬元的非實報實銷補貼。

請願活動期間，有警員多次警告請願的人數超越4人違反防疫條例，要求請願人士驅散站開；立法會議員鍾國斌因而上前與警方理論，其後業界要分4個人一組站開繼續請願。