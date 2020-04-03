【新冠肺炎】酒樽回收量急跌　承辦商稱工作近停擺　嘆入不敷支

政府宣布今日（3日）下午6時起全港酒吧需停業14日，除了失去消遣地方，酒樽也大幅減少。廢玻璃樽回收服務早在去年社會運動期間一度暫停，今年初分階段恢復後，再因疫情令回收率暴跌。 有政府委聘的玻璃管理承辦商透露，近月玻璃破碎工作已由「每日開機」減少至「開一日停兩日」，估計明日（4日）起或要再減少至「一星期開一次」。由於政府根據玻璃物料重量繳付服務費用，承辦商料入不敷支的日子持續，嘆言「做回收永遠被政府忽略」。

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政府昨日突刊憲，今日下午6時起包括酒吧等「純粹或主要用作售賣或供應酒類就地享用的處所」必須關閉，為期14日。

負責九龍區玻璃回收、香港玻璃再生總經理馮華洪表示，今年初才陸續復收玻璃樽，受疫情影響，近日平均每日僅回收6、7噸玻璃樽，與去年5月的回收量高峰期平均每日回收約30噸玻璃樽，相差甚遠，出動的回收車輛由十部削減至一兩部。他呻言，近日一日回收的玻璃樽，一小時已能處理，故機器改為「開一日停兩日」。

隨本港出現酒吧群組及小型爆發情況，酒吧需停業，惟承辦商逾7成玻璃樽來自持酒牌食肆。疫情未見盡頭，但同時需要維持十多名員工的生計，馮華洪嘆指「疫情係點，大家都無水晶球預測，現在都係暫時頂住先」，估計明日起機器要改為「一星期開一次」，節省營運成本，會否裁員或放無薪假，仍是未知之數。

酒吧的玻璃樽回收量減至零，有回收承辦商嘆入不敷支。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

社運期間停收 疫情下回收量急挫

去年下半年反修例運動展開後，政府以「玻璃容器屬較易破碎物品，如處理不當，或會對公眾構成危險」，故去年11月16日開始暫時停止廢玻璃容器回收服務；今年逐步恢復回收點，至2月底才恢復約4成半。政府按玻璃樽處理量向承辦商支付服務費用，但回收量暴跌，馮指收入也隨之大跌；即使政府透過回收基金推出「一次性回收業抗疫資助計劃」等援助，他估計共可獲40多萬元的補貼，但非一次過發放，認為只是聊勝於無。

他解釋，每月固定開支、車隊、租金和人工已達約100萬元，上月收取的服務費僅約20萬元，其回收廠的租金也已拖欠半年，希望在疫情下政府可提出進一步支援措施。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多設施▼

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環保署發言人指，一直與玻璃回收承辦商保持聯絡，了解其運作情況，亦已將與防疫支援有關的資訊如回收基金及「防疫抗疫基金」等提供予承辦商考慮。