【新冠肺炎】酒吧定義被質疑模糊　食環署：酒樓有吧枱就要閂

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。政府今日（2日）刊憲，酒吧或酒館需要在明日下午6時起，需要暫時關閉14日。 食物及衞生局局長陳肇始在記者會表示，至今確診個案上升，當中更涉及第二或第三代傳播，甚至有40日大嬰兒因而被傳染，故認為有必要關閉酒吧。 食物環境衞生署副署長黃淑嫻則指，根據憲報是規管「純粹」或「主要」用作售賣或供應的酒類地方，又稱要由執法人員按情況而定，「你去到成間都係酒吧，或者酒樓有吧枱，啲人聚集係度都係飲酒，依啲地方就要閂。」

食物及衞生局局長陳肇始說，至今已有69宗個案涉及酒吧等處所，佔總確診數字一半。（歐嘉樂攝）

陳肇始說，在上月19日至4月1日期間，本港有573宗確診個案，當中有132宗（23%）屬本地感染，其中共69宗（52.3%）涉及酒吧等處所，包括28宗個案去過中環區不同酒吧，而灣仔及尖沙咀酒吧都有爆發個案，其後更引發第二代或第三代爆發，中環區酒吧群組先後涉及62宗個案，包括40日大嬰兒。

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多次被追問為何至今才關閉酒吧

在記者會中，多次有記者問及為何至今才關閉酒吧，陳肇始僅重申，政府一直關注酒吧群組，過去已規管餐飲業。她又說，至今確診個案上升，當中更涉及第二或第三波傳播，其中有40日大嬰兒因而被確診，認為事件已響起警號（really ring the bell）。

食物及衞生局局長陳肇始（中）今日舉行記者會，宣佈關閉酒吧14天。（余俊亮攝）

酒類飲品不能「就地享用」

根據憲報內容，港府指「純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用的處所（即酒吧或酒館），該處所必須關閉14天。記者新規例下提到不同場景，包括居酒屋能否營業、店舖能否提供試酒服務等。

黃淑嫻說，若在超市賣酒，顧客需要拿走酒類在家享用，便有別於條例中「就地享用」的要求。執法人員到場後，會視乎是否有「就地享用」的處所。

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「酒樓有吧枱」要關閉

黃淑嫻又指，根據憲報是規管「純粹」或「主要」用作售賣或供應的酒類地方，「你去到成間都係酒吧，或者酒樓有吧枱，啲人聚集係度都係飲酒，依啲地方就要閂。」她說，每個個案要視乎細節，「由執法人員睇返個返情況。」

酒吧不能外賣

至於酒吧是否可以「外賣」售酒，陳肇始說，若大致業務賣酒，便需要關閉，「如果關閉咗，已不能構成外賣。」