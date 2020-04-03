專家批酒吧停業安排較遲　特首行會需解畫　美容院應考慮停業

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診個案突破800宗，本港出現三宗美容院職員感染個案。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷在港台節目《千禧年代》中表示，由於美容院有傳播風險，例如顧客和員工未必有足夠社交距離，且有機會不戴口罩，認為美容院應考慮停業。 政府昨日刊憲，酒吧於今日下午6時起，停業14日。曾祈殷形容政府措施比較遲且有些朝令夕改，連續出現有關酒吧的確診個案已是警示，而當時已有聲音要求政府關閉酒吧，惟政府至昨日才宣布實施，他認為「行政會議和特首可能要解畫」。

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感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，要求行業停業應考慮數個因素，包括該行業提供的服務是否需要和客人有緊密接觸，是否有足夠社交距離，員工和客人雙方能否戴上口罩及會否有身體上的接觸。

他認為美容院應考慮停業。他解釋，美容院顧客和員工在療程中未必有足夠距離，且有機會不帶口罩，具有傳播風險。同時，病毒可停留在物件上，美容院顧客和員工均有機會接觸到毛巾、衣服等物件，病毒亦有機會因此傳播。加上有研究顯示病毒可停留在空氣中，若美容院的空氣不流通，或會令病毒在空氣中傳播。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，本港疫情形勢「令人擔憂」。（資料圖片 / 勞敏儀攝）

政府昨日刊憲，酒吧於今日下午6時起，停業14日。曾祈殷表示政府措施比較遲，在連續出現有關酒吧的確診個案時，已有聲音要求政府關閉酒吧，惟政府至昨日才宣布實施，他認為「行政會議和特首可能要解畫」。他指，酒吧感染群組出現已是警示，而政府僅要求食肆及酒吧不得有多於4人同坐一桌、桌子之間最少有1.5米，措施「無確實的科學根據」，當酒吧感染群組爆發時，政府已經需要果斷地推出措施。

至於本港疫情發展方面，曾祈殷表示形勢「令人擔憂」，現時本港出現多宗社區個案，政府需切斷社區傳播鏈，加強篩查。他預計復活節期間還有大量身處外地的人士回港，政府需控制感染源頭，加快對回港人士的檢測。