【新冠肺炎】30警到油尖區巡查酒吧　有客人自備酒水　照食水煙

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（3日）新增43人確診，累計個案增至846宗。政府昨日公布，酒吧由今日（3日）傍晚起關閉14日；倘酒吧即時將主要業務改為提供非酒精飲品或膳食，則可獲得豁免。 當局今晚派出油尖旺警區30名警員，以及3名食環人員，到尖沙咀寶勒巷一帶，巡查十多間餐廳及酒吧，了解是否有違規賣酒。另外，十多名警員到油麻地恒威商業中心巡查了兩間食肆，其中一間的檯距不足1.5米，警方向負責人作出勸喻。

實施「關酒吧令」今日（3日）下午6時起生效，需關閉14天，惟餐廳及酒吧的界線被指模糊不清。港府今於添馬台再作進一步指示，倘酒吧即時將主要業務改為提供非酒精飲品或膳食，便可獲得豁免，客人自攜酒精到食肆亦不會致營辦者違規。食物及衞生局副局長徐德義表示，執法人員會留意現場不同因素，譬如正在售賣的物品等，蒐證決定有關處所是否違法。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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「關酒吧令」下，今晚尖沙咀多間酒吧落閘；少量酒吧繼續營業，惟改以供應晚餐和非酒精飲品，有酒吧照常供應水煙。大部分食肆的客人寥寥無幾，有食客自攜樽裝啤酒到食肆用餐。

當局今晚派出油尖旺警區30名警員，以及3名食環人員，到尖沙咀漆咸道南、赫德道、寶勒巷一帶，巡查了十多間餐廳及酒吧。部分食肆職員為執法人員量體溫後，方讓他們進入。巡查期間，警員為餐廳及酒吧登記牌照，並視察是否有違規賣酒。警方表示，違規數字有待整理後公布。

「棋吧」檯距不足1.5米被勸喻

另一邊廂，十多名油尖旺警區警員到油麻地恒威商業中心巡查，共檢查了兩間食肆，分別是位於12樓的「棋吧」和18樓的「Little Fresh Cafe & Bar」。警員透露，兩間食肆均沒有賣酒，但前者的檯距不足1.5米，警方已向負責人作出勸喻；至於後者則沒有違規。

當局今晚派出油尖旺警區多名警員，以及食環人員，到尖沙咀巡查十多間餐廳及酒吧。（余俊亮攝）

外籍酒客：吃飯都可能傳播飛沫

有外籍酒客對突然出現大批警員感驚訝，並向記者查問。他們得悉關酒吧令後，大多批評措施荒謬（ridiculous) 及愚味（stupid)，「我不認為禁酒有效，大家吃飯都可能傳播飛沫」，認為政府要求食肆或其他場所關閉或可防疫，但要負上極大的經濟代價。

有在港生活24年的英籍酒客指，原本正與朋友在餐廳喝啤酒及享用晚餐，但店員卻突然指不能再賣酒，對此大感無奈。他又覺得政府抗疫反應太慢，「英國封關、意大利封關後，香港先跟隨封關。」對於政府14日關閉娛樂場所等地方，他以「大家都要生活，要賺錢」作回應。