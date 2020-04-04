新冠肺炎│酒吧男兼職發病後仍到多間酒吧　11名確診者待入院

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港周五（3日）新增43宗確診個案，當中有11宗仍等待送院。43宗個案中，34宗有外遊記錄。沒有外遊記錄的個案中，當局指第833、835及840宗個案為感染源頭「無頭緒」個案，當中第833宗個案的國泰地勤，於病發當日曾到過荃灣南豐中心及荃灣港安醫院。 另外，於周四（2日）確診的第769宗、39歲男子為酒吧「兵兵 Bing Bing」兼職員工，當局昨日（3日）始公布其行蹤。他於病發後曾到有不少酒吧的佐敦明珠廣場、銅鑼灣百達中心，以及其兼職酒吧所在的銅鑼灣「Oliv」。

當局曾指4月2日確診的第769宗個案曾到過多間酒吧，該患者為39歲男子，於3月26日開始腹瀉、失去嗅覺。他於3月25日曾到過尖沙咀樂輝商業大廈、佐敦上海街22號；而3月26日則到過佐敦明珠廣場，據了解該大廈亦有不少酒吧。

在發病後翌日，即3月27日，他曾到過新蒲崗友邦九龍金融中心。而3月28日則到過銅鑼灣百達中心，該處亦有多間酒吧；他於3月29日則到過銅鑼灣「Oliv」，他兼職的酒吧「兵兵 Bing Bing」亦在該大廈。

未入院確診者住處名單

↓↓ 最近14日確診者居住的大廈↓↓​

+ 15 + 14 + 13

英國返港兩兄弟一同確診 哥哥無病徵

新增確診個案中，有同住在同一大廈的兩名英國留學生返港後確診。第828及829號分別為19歲男子及20歲男子，為兩兄弟，二人同在3月31日從英國返港，同在九龍塘玉蘭路11號景山閣接受家居檢疫。19歲男子在3月29日開始發燒、咳嗽及流鼻水，而20歲男子則無病徵。中心資料顯示，二人有流行病學關連。

另外，多名有外遊記錄的多名確診者報稱居住地點價格不菲。第804宗個案為52歲男子，曾到過巴西及英國旅遊，住處為灣仔港灣道1號會景閣，呎價高達32,638元。第823宗個案為44歲女子，她曾到過美國，居住在半山堅尼地道30號怡廬，2018年曾有單位以7,280萬元售出。

第843宗個案為19歲女子，留學美國，居於九肚山麗坪路88號雲端，該處今年年初曾有單位以3,461萬元成交。

↓↓最近14日患者發病時所到之處↓↓

+ 4 + 3 + 2

三「無頭公案」未找到感染源頭

衞生防護中心表示，新增個案中有3宗是對源頭「無頭緒」，包括第833、835及840宗個案。第833宗個案為國泰地勤，48歲男子，無外遊紀錄，居住於荃灣豪景花園二座。當局指他3月22日曾到紅磡出席喪事，3月23日有與家人出席解穢酒。而據當局資料，他於3月26日出現發燒、腹瀉、咳嗽及失去味覺病徵，同日曾到過荃灣南豐中心及荃灣港安醫院，仍等待入院，惟去過喪事的地點則沒有公布。

至於第835宗個案為48歲女子，當局今日指她是文職人員，住在將軍澳唐俊街寶盈花園第7座，3月27日出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛病徵。第840宗個案同樣是無頭緒個案，患者為47歲男子，居住在藍田平田邨平善樓，3月25日起咳嗽及流鼻水。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

酒吧群組再增新確診「成員」

另外，多宗無外遊記錄的確診個案則與早前個案有關，如第842宗個案為20歲男子，於4月2日病發，他與第567宗於同一間酒吧工作。第842宗個案於3月26日曾到過尖沙咀樂輝商業大廈，而3月27日則到過諾士佛臺10號。另外，第846宗個案為51歲男子，曾去過尖沙咀ALL NIGHT LONG酒吧。

香港仔威雅學校職員確診 關校14日消毒

第682宗的38歲確診男子，在3月18日從英國回港後，在3月27日發病同日曾到過位於香港仔的私立國際小學「香港威雅學校」（Wycombe Abbey School ）。香港仔香港威雅學校3月30日透過校網公布，該校一名職員為確診者，學校將關閉14天，並由專業清潔專隊在校內進行深度清潔，校方將維持在4月16日復活節假後恢復網上教學的計劃。