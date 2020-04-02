【新冠肺炎】剛滿月男嬰中招　疑被All Night Long酒吧確診者傳染

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港周三（1日）新增51宗個案，本港至今累計766宗個案，包括765宗確診個案及一宗懷疑個案。 據衞生防護中心資料顯示，本港最年輕確診者、只得一個月大的男嬰，過去曾被到訪尖沙咀諾士佛臺All Night Long酒吧的確診者手抱。該名確診者同住的丈夫，早前亦疑被傳染而染疫。 此外，七人全數染病的卡拉OK群組中，當中六人曾一同前往尖沙咀K11 Musea商場，當時已有人發病。

曾到訪酒吧All Night Long的確診者，曾手抱過一個月大嬰兒，該名嬰兒現時同樣染病。（資料圖片／羅君豪攝）

All Night Long確診者疑先後感染男嬰及丈夫

今日其中一個新增個案涉及一個月大的男嬰（第757宗）。據資料所示，嬰兒住在紅磡東禧閣，在上月30日起發燒，翌日曾到訪寶血醫院。

當局曾於疫情記者會指出，男嬰於3月20日家人為他舉辦滿月聚會時，被第462宗確診者、父母的朋友接觸及手抱過，估計可能導致感染。翻查資料，第462宗患者是34歲女子，她是酒吧及樂隊感染群組之一，她曾到訪尖沙咀諾士佛臺All Night Long酒吧，其同住的丈夫（第515宗）雖然沒有去過該群組的酒吧，但後來亦曾確診。

據衞生防護中心資料，2020年4月1日未入院的確診者住處名單。資料只供參考。（香港01製圖）

入境處職員發病後仍然上班

此外，本港再多四宗無源頭的感染個案，他們全部沒有外遊記錄，亦不屬於任何群組，分別是第717、718、719以743宗個案。

第717宗個案是29歲男子，住在北角城市花園 1 座。據了解，他是入境處職員。他原本於啟德郵輪碼頭工作，但由於碼頭已停止運作「封關」，故調至上環辦公室工作。

據資料所示，他在3月23日起發病，出現發燒及喉痛徵狀，翌日曾到訪城市中心商場，早前亦曾到訪西環永興樓及半山羅便臣道豪景閣。發病後（3月31日），他曾在上環港口入境事務處的中區政府碼頭出現。

其餘3個無源頭個案，分別居住在安達邨賢達樓、貝沙灣南灣四期1座、東涌東環 2B 座。

卡拉OK群組中，六人全部曾前往尖沙咀K11 Musea商場。（資料圖片）

的士司機確診 家住將軍澳

此外，第754宗個案是男的士司機，現年43歲，住在將軍澳厚德邨德富樓，沒有外遊記錄。他的車牌為RT7324，在上月23日起發病，出現發燒、咳嗽、喉痛及呼吸困難。

再有國泰空姐染疫

國泰再多一名空中服務員染病。她居於英國，3月17至19日曾留港，至上月29日發病並再返港，有發燒、喉乾等徵狀，居於國泰城內的逸泰居酒店。不過，現時仍未有她曾乘搭的相關航班編號。

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卡拉OK群組曾住K11 Musea

卡拉OK群組中，今日再多兩人確診（第758、759宗），即曾一同前往RED MR唱K的七人中，至今已全數染疫，合共3男4女（662、687、702、704、705宗）。在3月27日，除了第662宗外，六人3月27日曾前往尖沙咀K11 Musea商場，當時已有人發病，出現咳嗽徵狀。

而在卡拉OK群組中，一名家人亦疑被感染。他是29歲男子（第752宗），是第702宗（ 曾到過尖沙咀Red Mr唱卡拉OK）的家人，住在荃灣中心天津樓。

染病地政總署職員 與確診者有關連

第748宗個案是一名25歲男子，他是地政總署職員，於北角政府合署上班，過去14天未有外遊，在辦公期間亦沒有與市民接觸。衞生防護中心資料顯示，他與第686宗個案有流行病學關連，該個案是一名30歲男子，曾於3月12至14日到過澳門，並於3月23日開始發病，但當局列為可能本地感染個案，相信兩名患者曾有密切接觸。

家庭傭工染病 僱主一家四口先後確診

此外，本港再有家庭傭工確診（第742宗）。她現時25歲，與她同住的僱主一家四口，早前已全部確診（467、612、613、622宗）。

尖沙咀All Night Long酒吧有樂手及光顧的女警確診。（資料圖片 / 羅君豪攝）

酒吧及樂隊群組再多二人

而酒吧及樂隊群組中，再多兩名確診者。58歲男子（第746宗）曾往Insomnia、Dusk Till Dawn、All Night Long及Centre Stage，家住紅磡差館里 35 號。他在上月26日起發燒，但翌日（27日）仍前往Centre Stage。

另一名患者則是34歲女子（第755宗），曾去過All Night Long，住在新蒲光安強大廈。

而第756宗個案為33歲女子，她在3月29日出現咳嗽及胸口痛，與曾到過蘭桂坊Insomnia酒吧的第504宗個案，有流行病學關連。

灣仔益誠大廈居民確診，首現同層鄰居中招，疑公眾地方傳染。（張浩維攝）

益誠大廈鄰居皆感染 與酒吧群組有關

今日新增確診的第760宗個案，患者是一名61歲男子，居於灣仔益誠大廈。他是日前確診的第525宗個案鄰居，職業是一名私人司機。翻查資料，第525宗個案是一名63歲男子，他是第477宗個案、52歲女子的家人，而第477宗個案與酒吧群組有關，曾去過Dusk till Dawn酒吧。

男子現病徵逾一個月 25日返港家居檢疫 至今未送院

另有一名最新確診者發病至今已超過一個月，即第727宗49歲男患者，他原居於英國，早於2月24日發病，出現咳嗽及腹瀉，他在3月25日返港，正接受家居檢疫。