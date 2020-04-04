傳染病中心總監：兩三成新型肺炎患者失味覺　輕症或社區隔離

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計逾800宗個案。醫院管理局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢在港台節目表示，從歐美回港的確診個案急升，對本地醫療系統造成很大壓力。雖然本港目前仍有足夠隔離措施，但有需要考慮在社區設立隔離設施，供病情較輕的患者入住。他又指，若醫療系統難以負荷，入院個案過多，甚至會考慮讓情況穩定、經過醫院治療、傳播風險低的患者居家隔離。 另外，曾德賢表示，本港約有兩至三成患者，會短暫性失去味覺或嗅覺，大部份病人會慢慢回復正常，難以說明病徵是否具有持久性，而目前有一名患者由確診至今仍失去味覺。

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醫院管理局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢表示，隨著從歐美回港人士的確診個案急速上升，本港由3月中開始進入第二波疫情，對醫療系統構成很大壓力，故醫管局改裝部份普通病床成二線隔離病房，以騰出隔離病床給症狀較嚴重的患者。

曾德賢指，病情相對穩定的輕症病人可轉入二線病房，雖然他們的鼻腔分泌物對病毒測試呈陽性反應，但以往曾對他們的病毒樣本進行培植測試，結果反映病毒已無法繁殖，相信這類病人的傳播性很低。他又強調，經改裝的病房合乎標準，有相應的室內換氣系統和負壓設備，二線隔離病房安全。

曾德賢說，雖然本港目前仍有足夠隔離設施，但有迫切性需要考慮在社區，例如在亞博館或運動場館設立隔離設施，供病情較穩定、傳播性低的患者入住，以減輕公共醫療系統負荷。他又指，若醫療系統難以負荷，入院個案過多，甚至會考慮讓病情穩定、經過醫院治療及傳染性低的患者居家隔離。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢表示，本港有迫切性需要考慮在社區，例如在亞博館或運動場設立隔離設施，安排病情較穩定的患者入住.(資料圖片)

另外，曾德賢表示，第一波新型肺炎疫情的病人，大部份有發燒等明顯病徵，但第二波病人的上呼吸道感染等症狀，例如咳嗽等相對比較少。他提及，現時本港約有兩至三成患者，會短暫性失去味覺或嗅覺，大部份病人會慢慢回復正常，難以說明病徵是否具有持久性。他解釋，病毒可能會入侵腦部負責嗅覺和味覺的神經，當病人發炎情況減退後，味覺或嗅覺就會逐漸恢復，而目前有一名患者由確診至今仍失去味覺。