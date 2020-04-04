【新冠肺炎】4月首三天機場入境人數跌　平均維持約千人次

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

香港由3月25日起禁止從海外乘飛機抵港的非本港居民入境，機場停止一切轉機服務，任何人由澳門及台灣入境，須接受14天強制檢疫。據入境處資料，截至最新數字，踏入4月首三天，赤鱲角國際機場入境人數共有2,867人次。昨（3日）有1,009人次經機場入境，97%為香港居民，機場客人數較周四（2日）的675人次多約49%。機場的單日入境人數自上月31起，連續第四日分別都不超過2000人次。

+3
+2

昨（3日）總入境人數有1,652人次，92%為香港居民，內地訪客及其他訪客分別有97人次及28人次。以管制站劃分，循機場入境有1,009人次佔整體約61%，其次是深圳灣管制站有574人次，餘下69人次是經港珠澳大橋。以機場入境人數計，1,009人次中，約97%即979人次為香港居民，內地訪客及其他訪客分別有6人次及24人次。

據資料，機場的單日入境人數自上月31起，連續第四日分別都不超過2000人次，其中於周四（2日）錄得最低入境人次數字，只有675人，首次跌至三位數，當中98%為香港居民，內地訪客及其他訪客分別有4人次及9人次，低過深圳灣管制站錄得的700人次入境數字。

【新冠肺炎】抵港人士連環確診　一名飛機清潔員中招　疑裝備不足
【新冠肺炎】聶德權：1600港人仍滯留湖北　未必再派包機接載回港
【新冠肺炎】Google數據：本港公共交通人流跌45%　住宅範圍升16%
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。