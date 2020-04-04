屯門元朗區九巴20個巴士站擬設八達通讀卡器　18路線可退短途車資

九巴公司表示，為紓緩市民對交通費用的負擔，尤其在同區上落車的乘客，決定在屯門、元朗區推行可行性試驗計劃，計劃在元朗、屯門及天水圍等地方，在約20個巴士站裝設八達通讀卡器，短途乘客在該站落車後拍卡，便可退回部份車資。首階段計劃涵蓋18條路線，具體實行安排及時間，須待運輸署審批。

九巴表示，劃在元朗、屯門及天水圍等地方，在約20個巴士站裝設八達通讀卡器，短途市民在該站落車後拍卡，便可退回部份車資。首階段計劃涵蓋18條路線，具體實行安排及時間，須待運輸署審批。（資料圖片）

九巴表示，大部份巴士是以上車點與總站距離作為收費的標準，即每條巴士線會按距離劃分不同分段收費區域，愈近總站收費愈低，但對在同區上落車的乘客，便會因車費過高，而失去選擇最近及最方便的巴士路線。現時少部份郊區路線（如64K）實行「按距離收費」，乘客下車前到八達通卡可回贈部份車資。但其他路線車上乘客較多，實行上有困難。

九巴表示，為了紓緩市民對交通費用的負擔，經過審視一系列因素，包括整體巴士網絡發展、轉車站配套、個別路線的客量分佈等，目前在屯門、元朗區進行可行性試驗計劃，會在元朗、屯門及天水圍等地方，在約20個巴士站裝設八達通讀卡器，市民在該站落車後拍卡，便可退回部份車資。

例子如往來屯門良景邨、葵芳的路線58M，如乘客在良景上車後，在屯門市中心附近的華都花園落車，現時收費為9.4元，日後在讀卡器拍卡，自動將部份車費退回八達通內，假設退回$5.1，即該程車收費為$4.3，即現時屯門市廣場往良景的車資。

具體安排待運輸署審批

首階段計劃涵蓋18條路線。具體實行安排及時間，須待運輸署審批。九巴公司提醒，該方案適合區內短途的乘客，如需要享用轉乘優惠到其他地區，未必適合使用。