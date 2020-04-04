【新冠肺炎】港珠澳大橋金巴下周一起停駛　尾班車周日晚8時開出

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延，港珠澳大橋明日（5日，星期日）起縮短行駛時間，香港及澳門口岸取消24小時通關，旅檢大樓的旅客清關服務僅限上午10時至晚上8時。港珠澳大橋穿梭巴士（香港）有限公司今日（4日）宣布，為配合當前疫情防控需要，俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士港澳線，由下周一（6日）零時起暫停營運，直至另行通知，香港口岸至澳門口岸尾班車開車時間為明晚8時。 金巴停駛後，如要往來澳門及香港，料只可乘搭私家車。港珠澳大橋私家車清關服務也由明起縮短，僅限上午6時至晚上10時。

港府早前宣布，澳門和台灣抵港或過去14天曾於該地逗留人士，入境後須強制檢疫14日。（資料圖片／李澤彤攝）

港澳兩地實行強制檢疫 大橋使用人數銳減

港府早前宣布，由3月25日起，澳門和台灣抵港或過去14天曾於該地逗留人士，入境後也須強制檢疫14日，而澳門亦宣布所有入境前14日內，到過香港、台灣的人士，要在當局指定地點作14日醫學觀察。使用港珠澳大橋來往港澳兩地的出入境人次，由每日約1萬，銳減逾98%，至每日約百人。再加上三地明起加強「封關」，料人數再減。

港珠澳大橋穿梭巴士今日指，金巴將由下周一零時起暫停營運，香港口岸至澳門口岸尾班車開車時間為明晚8時，而澳門口岸至香港口岸尾班車開車時間亦是明晚8時。

港澳碼頭早於2月已關閉，來往港澳只能使用港珠澳大橋。多間行經港珠澳大橋的直通巴士，如「港澳一號」等上月底已暫停所有班次，現時金巴亦停運，市民要往來澳門料只可乘搭私家車。