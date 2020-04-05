Facebook專頁「香港黑警」涉仇警　容海恩報案冀警方嚴正調查

新民黨立法會議員容海恩於今日（5日）到灣仔警察總部報案，指收到多名市民投訴Facebook有一專頁，涉及仇警的及影響社會和諧的內容，並希望警方能嚴正調查事件。

容海恩今日到灣仔警察總部報案，指收到多名市民投訴「香港黑警」Facebook專頁。（歐陽德浩攝）

容海恩表示，近日收到約30至40名市民投訴，Facebook上出現仇警的專頁「香港警察 Hong Kong Popo」，指專頁借用警方網頁的圖片，並改圖寫上「忠誠勇毅、不知所謂」放在封面上。

容指，專頁上有大量仇警的內容，如3月24日讚揚高空投擲石頭致警員受傷，並撰文「警員沒死亡不完美，但手足好波」；專頁亦發起「全城通緝」，上載警員的相片，包含警員的編號和姓名，並在Twitter上開設英文版的專頁。

容認為該專頁在法律上不被容許，涉「煽動意圖罪」，亦指行為嚴重影響社會和諧，希望警方能嚴正調查事件，日後不排除為同類型事件報案。