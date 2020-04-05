【新冠肺炎】 警方、特務警察中環派傳單巡查　外傭見狀即分開

新型冠狀病毒肺炎持續，政府刊憲訂立條例，規定3月29日至4月11日，禁止多於4人於公眾地方聚會。「限聚令」生效第二個周末，記者今日（5日）到中環一帶視察，發現仍有不少外傭於畢打街、雪廠街一帶聚集，有群組之間少於1.5米距離。 在上午10時半，約十名警員一組到處巡查，並派發宣傳單張，勸喻外傭之間保持距離，現場未見有人被罰款。

今日在中環聚集的外傭明顯較以往周末少，惟受天雨關係影響，較多人聚集於天橋底位置。記者發現，一度有外傭群組多於四人，群組之間亦沒有1.5米足夠的社交距離，甚至未有戴上口罩。另外，在畢打街亦有外傭擺檔，售賣衣服。

Mary Bernadette tintero與親友相聚，在中環一帶唱歌自娛。（李澤彤攝）

在上午10時許，警方開始於一帶巡查並派發宣傳單張，以英文呼籲多於4人的群組不要聚集。當中包括來自入境處的特務警察、食環署人員、外藉義工等。不少外傭見狀即分開，現場未見有人被檢控。

現場所見，有外傭以紙皮立起作圍板，與其他群組保持距離。來港約半年的Mary Bernadette tintero指，今日偕同兩名親友相聚，唱歌自娛，「just for fun！」被問及唱歌時需脫下口罩，會否擔心有傳播風險，她隨即戴回口罩，並稱經常以酒精搓手液消毒，做足防護措施。她又指感到害怕，而沒有到卡啦OK唱歌。Mary指，違反條例有機會即時被罰款2000元，僱主亦不時提醒她在外時要小心，認同禁止多人聚集，可以保障外傭。

有外傭貼出宣傳橫額講解新政策。（李澤彤攝）

另外，來港十年的菲傭Beamer指，中環聚集人數與上周相若，惟較疫情前相比，人數則大幅減少。她亦支持條例，解釋菲律賓疫情亦十分嚴重，加上罰款重故不少外傭皆會遵守，與他人隔開一定距離。她又透露，僱主沒有干涉她外出的自由，更為她提供口罩、護目鏡。

有不願透露名字的外傭亦認同政策，認為外傭多人聚集時有一定風險，如進食時不會帶口罩。她指有警員一早聯同義工到場，派發宣傳單張，並呼籲她們保持社交距離。

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