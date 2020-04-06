黃遠輝8月卸任房委會資助房屋小組主席　將由黃碧如接任

政府早前宣布，自2012年獲委任為房委會委員、資助房屋小組主席黃遠輝將在8月13日卸任，結束8年任期。 消息指，資助房屋小組主席將由黃碧如接任，任期由8月13日起至2022年3月31日。根據房委會網站，黃碧如曾任律師行合夥人，現為該行的顧問。她同時為房委會策劃小組委員會委員，並有其他政府公職。

黃碧如將接任黃遠輝成為房委會資助房屋小組委員會主席。（房委會網站截圖）

黃碧如將從8月13日起，接任黃遠輝成為房委會資助房屋小組委員會主席，任期將至2022年3月31日。她同時為房委會策劃小組委員會委員。

根據房委會資料，黃碧如曾任一間律師行的合夥人，於2018年3月底卸任合夥人職務，現為該律師行的顧問。除房委會的公職外，她亦有其他三項公職，包括漁民特惠津貼上訴委員會（禁拖措施）成員、上訴審裁團（建築物）主席小組成員及電訊（競爭條文）上訴委員會成員。她同時為香港律師會轄下的物業委員會及專業彌償計劃理賠委員會擔任委員，及天主教香港教區轄下教區醫院牧民委員會榮譽法律顧問。

有「公職王」稱號的黃遠輝，除了成為房委會委員多年，早前又曾擔任土地供應專責小組主席。（資料圖片）

至於即將卸任的黃遠輝在房委會打滾多年，早於2005年獲委任為房委會委員，至2011年3月離任。不過約一年後再被政府委任為委員及資助房屋小組主席。黃遠輝任內處理過不少政策，包括2014年復售居屋、居屋定價與市價脫勾、綠置居、白居二等。