房委會委員黃遠輝　曾破格續任8年　將於8月卸任

政府宣布，再委任4名新委員加入房委會，包括劉詩韻、康榮江、文海亮及歐楚筠。不過，自2012年起獲委任的委員黃遠輝，經過8年任期後，將於8月13日卸任，結束8年任期。 在房委會資助房屋小組擔任主席的黃遠輝，任內處理過不少政策，包括2014年復售居屋、居屋定價與市價脫勾、綠置居、白居二等。

有「公職王」稱號的黃遠輝，除了成為房委會委員多年，早前又曾擔任土地供應專責小組主席。（資料圖片）

政府宣佈，今年將有四位現任委員卸任，包括許美嫦、蔡海偉、蘇晴，他們將於4月1日卸任。至於前土地供應專責小組主席、房委會資助房屋小組主席黃遠輝，則將於8月13日卸任。

黃遠輝​累計成為房委會委員14年

黃遠輝在房委會打滾多年，他早於2005年被委任為房委會委員，至2011年3月離任。不過約一年後，政府又招他「回巢」，除了再度成為委員，他又出任資助房屋小組主席，接替因成為運輸及房屋局局長而離任的張炳良。

經多次續任後，黃遠輝打破政府委任公職不多於6年的慣例，經過8年任期，終於在今年8月13日卸任。連計他在2005年起獲擔任委員的6年，他成為房委會委員已達14年。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉，將於四月一日卸任房委會委員。（資料圖片）

增四位新委員

此外，政府又新委任四名委員，包括劉詩韻、康榮江、文海亮及歐楚筠。

至於陳志球、陳旭明、黃碧如、陳正思則再獲委任。