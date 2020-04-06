【綠置居2019】今年料售1.2萬伙資助房屋　新居屋最快於第3季推售

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑早前截止申請，房委會今日（6日）透過網上直播舉行攪珠，共100個號碼順序已上載到房委會網站，當中頭5個號碼分別為：82、51、45、26、33。 攪珠結果於今日（6日）早上塵埃落定，約4.8萬份申請表中，平均12人爭一個單位。特首林鄭月娥於去年發表的施政報告中，曾預告今年將約預售1.2萬伙居屋及綠置居，為自2014年復售居屋後最多單位量。翻查房屋署資料， 未來兩年落成的居屋有超過7000伙未出售的單位，包括粉嶺皇后山、火炭彩禾苑等。

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今期綠置居共收到約4.8萬份申請，當中約4.4萬份來自居屋的綠表申請者，餘下的約4000份則為新遞交的申請。當中約有1.1萬份一人申請，約2.2萬份為「家有長者」計劃申請者。房委會於下午將共100個號碼順序上載到網站（https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/gsh2019/tc/index.html），頭5個號碼分別為：82、51、45、26、33。

今年將預售1.2萬伙居屋及綠置居

結果雖然塵埃落定，但向隅者仍有望在今年推售的居屋及綠置居計劃中再接再厲。根據去年發表的施政報告，特首林鄭月娥曾預告今年將預售1.2萬伙居屋及綠置居，數量自2014年復售居屋後最多。

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兩年內有約7,300伙未售居屋

翻查房屋署文件，在2020-21年度及2021-22年度中將有約7,300伙居屋單位未預售。當中包括粉嶺皇后山山麗苑、火炭彩禾苑及東涌第54區項目；當中以東涌可提供的單位伙數最多，涉及約3,300伙單位，其次則為皇后山山麗苑，料可提供3,200伙單位；至於火炭彩禾苑，則可提供約800伙單位。根據房委會資料，皇后山及東涌項目屬於未來5年內可提供最多單位數量的項目。

綠置居攪珠結果。（房委會FB圖片）

粉嶺皇后山涉3200伙

皇后山山麗苑位於粉嶺、鄰近新圍軍營，現時有數條小巴路線可從粉嶺港鐵站前往，需時約15分鐘；若選擇步行則需要超過半小時才能到達。皇后山附近配套未算便利，需要步行約20分鐘才可到達附近私人屋苑商場。除山麗苑外，皇后山另有三期出租公屋或綠置居項目，涉及8,900伙。

至於最多單位數量的東涌第54區項目，位處於東涌海旁、鄰近私樓屋苑「東環」及公共屋邨迎東邨，料部分單位可享海景。若從該處步行往東涌港鐵站，需時約半小時；不過由於鄰近多個私人屋苑，生活配套齊全。而火炭彩禾苑位於禾上墩街、鄰近火炭工業區及駿洋邨。根據房委會文件，共可提供約800伙單位。

黃遠輝：居屋定於第三季推售 惟需視乎今期銷售進度

房委會資助房屋小組主席黃遠輝指，今年度的居屋及綠置居項目分別定於第三季及年底推售，但確實時間仍需要視乎2019年度的居屋及綠置居銷售進度，希望能夠不受疫情影響。現時居屋2019的揀樓程序受疫情影響暫停，仍有約1300伙未揀，黃遠輝料約需要20日完成，但確實恢復揀樓日期需要視乎政府安排上班情況。他又指，由於資助出售房屋大部分屬預售樓花性質，雖建築工程或受疫情影響，但料未來推售數目、時間均不受影響。