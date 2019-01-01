【綠置居2019】1.1萬份一人申請　單身者中首3個號碼穩奪揀樓資格

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑於早前截止申請，房委會今日（6日）透過網上直播舉行攪珠儀式，頭5個號碼順序為：82、51、45、26、33。 房委會公布，今期綠置居共接獲約4.8萬份申請。房委會資助房屋小組主席黃遠輝指，當中單身申請者約有1.1萬人，而單身配額單位為400個，意味著抽中頭3個號碼才穩奪揀樓資格；而「家有長者優先選樓計劃」申請者則需抽中首5個號碼才有機會揀樓。

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房委會公布，今期綠置居共接獲4.8萬份申請，有約4.4萬份來自居屋2019的綠表申請者，餘下的4000份則為新遞交的申請。根據攪珠結果，首10個號碼依次序為82、51、45、26、33、00、42、67、78、66。申請者可參照由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便可對應攪珠號碼。房委會資助房屋小組主席黃遠輝指，今期綠置居單身申請者佔約1.1萬份，而屬於「家有長者」計劃有2.2萬份，意味著一般家庭申請者約有1.5萬份。

2196​伙單位供一般家庭

根據房委會資料，今期綠置居共有3696伙單位，當中為「家有長者優先選樓計劃」的申請者設有1,100個單位的配額，並有400個單位預留給一人申請者，即共有2196伙單位供一般家庭申請者選購。此外，約有12伙由上期綠置居麗翠苑餘下的單位。

攪珠儀式定出共100個號碼順序。（房委會片段截圖）

單身人士單位配額400伙

由於一人申請者有1.1萬人，即每個攪珠號碼約有110個單身申請者。房委會預留400個單身單位配額下，單身人士抽中首3個號碼才有機會揀樓。

家有長者申請者頭5粒珠有揀樓機會

至於「家有長者」計劃有2.2萬份申請，房委會為該組別預留1100個單位的情況下，家有長者組別申請者抽中頭5個號碼就有揀樓機會。

扣除上述兩個組別的申請者，料一般家庭申請約有1.5萬份，未計算家有長者的申請計劃人數，每個攪珠號碼等同約有150個該組別的申請者。由於扣除一人申請者及家有長者配額單位，約有2196伙單位供一般家庭申請者選購，即抽中頭14個號碼可有揀樓機會。不過，按照揀樓順序，仍需要視乎受房委會公屋清拆計劃影響的申請者人數。

黃遠輝希望能按計劃在第三季推出新一期居屋。（資料圖片）

由於今期綠置居的一人申請者人數較上期的8000個多，房委會資助房屋小組主席黃遠輝指，房委會按照慣例將審視單身及家庭申請者的比例，再就配額作調整。他指，明白單身人士的需求達，但由於資源不足難以滿足所有組別需求。

綠置居、居屋揀樓程序或需重疊

受疫情影響，房委會早前再暫停居屋的揀樓程序，黃遠輝指今期綠置居的揀樓日期原定於6月，但仍需要視乎居屋的揀樓進度。他指，原則上需要兩個項目的揀樓程序不會重疊，但由於恢復揀樓日期仍是未知數，有可能會在完成居屋綠表家庭申請者揀樓後，便開始安排綠置居的家庭申請者揀樓。他說，現時居屋仍有約1300伙未售單位，料需要20日完成。至於2020年度的綠置居和居屋推售日期，仍然有待安排，他希望能如期在第三季推售居屋、年底推出綠置居。