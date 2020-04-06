【綠置居2019】即睇房委會攪珠結果　料頭7個號碼才有機會揀樓

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑早前截止申請，房委會今日（6日）透過網上直播舉行攪珠。頭5個號碼分別為：82、51、45、26、33。《香港01》將直播攪珠情況。 今期推售的兩個綠置居項目共提供3,696伙，房委會早前指共接獲約4.8萬份申請表，即暫時超額認購約12倍。當中約4.4萬份來自居屋的綠表申請者，約4000份為新遞交的申請。

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房委會上午10時30分為「出售綠表置居計劃單位2019」舉行攪珠儀式，決定詳細審核申請人資格及選樓次序，因應新型冠狀病毒疫情，房委會決定首次透過網上直播舉行攪珠。

根據電腦攪珠結果，首5個號碼分別為：82、51、45、26、33。第6至10個號碼則為：00、42、67、78、66。

由於今期綠置居收到約4.8萬份申請，換言之，大約12人爭一個單位，在未計劃揀樓次序及配額制之下，至少抽中頭7個攪珠號碼的申請人，才有機會揀樓。

攪珠儀式定出共100個號碼順序。（房委會片段截圖）

由於今期綠置居收到約4.8萬份申請，換言之，大約12人爭一個單位，在未計劃揀樓次序及配額制之下，至少抽中頭7個攪珠號碼的申請人，才有機會揀樓。

根據房委會資料，今期綠置居為「家有長者優先選樓計劃」的申請者設有1,100個單位的配額，並有400個單位預留給一人申請者，即共有2126伙單位供一般家庭申請者選購。而根據房委會安排，選樓次序如下: (1)受房委會公屋清拆計劃影響的家庭申請者；(2)參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者；(3)其他家庭申請者；(4)受房委會公屋清拆計劃影響的一人申請者；(5)一人申請者。

今期綠置居共推售兩個項目，其中青衣青富苑位於青衣路，共有2,868伙，分為A座及B座，單位面積為187至471呎，售價介乎81萬至272萬元，屋苑附設商場及羽毛球場。柴灣蝶翠苑則位於柴灣道，共設828伙，面積由187至320呎不等，售價為97萬至207萬元不等。