口罩肺炎│新世界發展港產口罩本月起投產　基層每周可免費攞5個

新型冠狀病毒疫情持續，口罩等防護裝備供不應求，本港多間公司陸續於本地設廠生產口罩。 新世界發展今日（6日）宣布，將從4月中起陸續設生產線生產醫用口罩，料每月可製造700萬個。此外，新世界將從本月底起至7月初，免費派發1,000萬個「Made in HK」口罩，並於8間非牟利機構轄下的指定中心設置「自助口罩提取機」，供預先登記的基層及弱勢社群領取。新世界發展預計有超過4萬人受惠。

新世界將在4月中起在港生產高質素的醫用口罩，圖為新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛巡視口罩廠。（新世界發展提供圖片）

設35部自助口罩提取機 基層嘟卡免費攞

新世界發展指，計劃首階段將有8個非牟利機構參與，包括聖雅各福群會、救世軍、香港路德會社會服務處、香港小童群益會、基督教香港信義會社會服務部、香港社區組織協會、鄰舍輔導會及香港基督教女青年會。新世界發展將在上述機構轄下的指定中心，設置自助口罩提取機，預先登記的基層及弱勢社群可透過「口罩提取卡」，每周於指定中心開放時間內提取1包共5個口罩。新世界發展料將共設置35部口罩提取機，派發至少200萬個口罩。

「口罩提取卡」印有獨立的二維碼，要求有需要人士作登記，但不會載有他們的資料。此外，新世界發展會透過其他非牟利機構及社福團體，以傳統渠道向有需要人士派發口罩，預計會捐贈數百萬個口罩。

4至6月生產口罩主要作捐贈

新世界將在4月中起在港生產高質素的醫用口罩，首兩條生產線快將進行試產，另外兩條生產線亦將於5月投入生產。全面生產後估計每月可製造逾700萬個口罩。在4至6月期間，集團大部分自家生產的口罩將用作捐贈用途，其餘則供公司營運所需使用。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛稱，自取安排能為更多基層市民伸出援手，讓他們毋須活在口罩匱乏的惶恐之中。對於日後會否延長或擴展計劃，則需要檢視首階段運作情況。