【新冠肺炎】民主黨袁海文再接口罩騙案求助　涉款最少4.7萬元

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，民主黨深水埗區議員、消費會委員袁海文於今日（5日）召開記者會，並陪同約10苦主到警察總部請願及報案，指近日收到超過100宗懷疑口罩騙案求助，投訴疑遭Facebook專頁詐騙。

多名苦主近日向民主黨求助，投訴遭Facebook專頁F&h sports詐騙，以payme或銀行轉帳的方式付款購買口罩，損失金額由180至1,800元不等，總金額估計最少4.7萬元，估計苦主人數超過1,000人，金額以數十萬計。

苦主們指付款後，專頁負責人不斷以各種藉口拒絕交貨，包括：被廠商加價、無貨、禁止出口等，拖延至今。所以曾向海關舉報，並轉介警方跟進，編號為「20006101」。在此期間，專頁仍繼續聲稱有不同貨源，繼續大肆宣傳及招攬更多市民購買。

專頁疑把顧客資料放上其他網上平台

其中，屬於較早期被詐騙的A小姐表示，由於專頁聲稱是黃店，「以為唔會呃人啩」，認為可信度較高，並在1月24日購買口罩15盒共600元。後來專頁多次拖延交貨，她在一個多月內曾三次留言、兩次直接查詢，遭專頁負責任人封鎖，更被罵「你哋唔好搞事，唔係最遲先退款畀你。」

而屬於較後期被詐騙的W小姐指，於2月24日購買了荷蘭製口罩四盒共1,120元。她表示負責人做法無賴，把投訴顧客的手機號碼放在Carousell出售口罩，致他們24小時不斷受到電話轟炸。

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