新型冠狀病毒︳皇室堡馬莎男售貨員確診　一行七人無戴口罩CEO唱K

源自武漢的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（6日）新增24人確診，累計個案達915宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第903號個案的48歲男子是一名售貨員，在銅鑼灣皇室堡馬莎任職售貨員，發病後一直有上班，期間曾與同事一同用膳。他在3月25日曾為同事餞行，一行七人到銅鑼灣怡和街樂聲大廈CEO Neway唱卡拉OK，同行已有至少一人初步確診。

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張竹君說，24名患者當中，6人沒有外遊紀錄。第903號個案的48歲男子是一名售貨員，在銅鑼灣皇室堡馬莎任職售貨員。他在23日開始流鼻水，由於徵狀輕微，發病後一直有工作，最後上班日為3月28日，期間曾與同事一同用膳。他在3月25日曾與同事餞行，一行七人到銅鑼灣怡和街樂聲大廈CEO Neway唱卡拉OK，期間沒有戴口罩，同行已有至少一人初步確診。消息指，威爾斯親王醫院一名31歲女子今日初步確診，曾於同日與友人到銅鑼灣唱卡拉OK。

張竹君續稱，第903號個案的病源仍然不明，需再追查。他的48歲妻子早前已確診，是第835號個案，妻子的發病時間比丈夫遲。