新冠肺炎｜機場入境人次連續兩日維持約800人　周日首錄零內地客

社會新聞
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本港由3月25日起禁止從海外乘飛機抵港的非本港居民入境，機場停止一切轉機服務。據入境處資料，截至最新數字，4月首個周末，連續兩天維持約800人次循機場入境，周六（4日）有830人次，周日（5日）有813人次，分別約98%及99%屬香港居民。4月以來，機場每日的內地訪客入境人次為個位數，周日首錄得內地訪客入境人次為0。

昨日（5日）總共錄得1,649人次入境，較周六（4日）的1,302人次增約27%。不過，當中的機場入境人次連續兩天跌至三位數，維持約800人次，昨有813人次，99%為香港居民，內地訪客及其他訪客分別為0人次及7人次。

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另外，深圳灣管制站及港珠澳大橋的入境人次有輕微上升。深圳灣方面，周六（4日）有417人次，昨日有580人次入境，約83%為香港居民，內地訪客及其他訪客分別為100人次及1人次。

至於港珠澳大橋昨共有256人次入境，周六（4日）及周五（3日）分別有55人次的69人次。昨日入境的256人次當中約88%為香港居民，內地訪客及其他訪客分別為12人次及18人次。

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據資料，港府日前（4日）公布，為應對疫情，盡量減少跨境人流，香港、澳門及珠海市一致同意同步縮短港珠澳大橋三方口岸的旅客清關服務時間。港珠澳大橋穿梭巴士公司亦公布，大橋穿梭巴士港澳線由周一（6日）凌晨零時起暫停營運，直至另行通知。

深圳灣口岸自4月3日起，旅客清關服務時間縮短至每日上午10時至晚上8時。深圳市3月29日起發布措施，當中包括要求從深圳口岸入境者自費集中隔離。

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