去年全年被呈報整體吸毒人數下降17%　吸食大麻人數持續上升

禁毒常務委員會公布，去年全年被呈報的整體吸毒人數較2018年下降17%，由6,752人下降至5,614人，海洛英繼續是最常被吸食的單一種毒品，俗稱「冰毒」的甲基安非他明仍然是最常被吸食的危害精神毒品。被呈報的吸食大麻人數持續上升，去年有506人，較2018年的483人增5%，在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，最常被吸食大麻，被呈報吸食的人數大幅上升48%，由154人上升至228人。 禁毒專員羅翠薇表示，近年個別海外司法管轄區將消遣用大麻合法化，不同形式含有大麻的產品於當地店鋪或網上商店有售，可能令市民，尤其是青少年，誤以為大麻無害。

禁毒常務委員會公布，被呈報的吸食大麻人數持續上升。（資料圖片）

藥物濫用資料中央檔案室最新統計數字，2019年被呈報的整體吸毒人數較2018年下降17%，由6,752人下降至5,614人，而被呈報的21歲以下吸毒人數則輕微上升1%，由474人上升至479人。

被呈報吸食大麻的人數持續上升，較2018年上升5%，由483人上升至506人。在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的危害精神毒品，被呈報吸食的人數大幅上升48%，由154人上升至228人。

至於首次被呈報的吸毒人數，則比2018年下降11%，由1,727人下降至1,544人，當中46%為21至35歲的年輕成年人。首次被呈報吸毒者的「毒齡」（即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間）中位數為5.5年，而2018年的數字為4.9年，顯示隱蔽吸毒的問題持續。

去年被呈報吸食麻醉鎮痛劑的人數由2018年的3,627人下降至2,874人，跌幅達21%。被呈報吸食危害精神毒品的人數亦較2018年下降13%，由4,000人下降至3,471人。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數為1,336人，繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的181人。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的單一種毒品，但吸食人數較2018年下降21%，由3,626人下降至2,872人。最常被吸食的危害精神毒品仍然是「冰毒」，吸食人數較2018年下降18%，由1,570人下降至1,291人。

禁毒常務委員會主席張建良醫生今日（6日）表示，吸食大麻的人數持續上升，情況值得關注。他指，「大麻是毒品，可引致上癮、幻覺、智力受損、焦慮和抑鬱等，市民應該認清大麻的禍害。青年人亦應時刻保持警覺，切勿因一時好奇或朋輩壓力而嘗試毒品。」呼籲如遇上毒品問題，或發現家人或朋友受毒品問題困擾，可透過禁毒處的即時通訊服務98 186 186或二十四小時熱線186 186求助。

禁毒專員羅翠薇表示︰「近年個別海外司法管轄區將消遣用大麻合法化，不同形式含有大麻的產品於當地店鋪或網上商店有售，可能令市民，尤其是青少年，誤以為大麻無害。有見及此，我們會繼續加強宣傳工作，提供有關大麻禍害的正確信息，糾正對這種毒品的錯誤觀念，並協助市民辨識大麻產品，避免誤墮法網。」