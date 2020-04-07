新冠肺炎｜限聚令街市人流大減七成　檔主嘆生意差過反修例衝突

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前為遏止疫情，先後推出「限客令」和「限聚令」，市民不得多於四人於公眾地方聚集。 今日（6日）中午春雨綿綿，記者到旺角露天街市一帶視察，發現不再人頭湧湧，但仍有長者及家庭主婦趁停雨的空隙買餸。有檔主指生意難做，人流減少六至七成，亦有市民特意繞路到旺角街市買餸，指價格較為便宜。

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記者今日到旺角露天街市一帶觀察，發現有三成攤檔沒有營業，街道亦不再如過往人頭湧湧。雖然春雨綿綿，但仍有部分長者及家庭主婦買餸，絕大部份人均戴上口罩，亦沒有違反四人上限的禁令。

水果檔：蘋果的銷量從每日八箱減至兩箱

與母親一同經營水果檔的黃先生表示「原本條街好多人行，而家少咗六至七成。」他指市民為了減少外出，每次購買幾日的份量，令平日人流稀少，生意每況愈下更大減七成。他抱怨市民愈來愈斤斤計較，認為失業率上升影響他們的購買意欲，「買幾個蘋果又話要送多個，加價又話貴兩蚊就唔買，生意難做呀。」

黃透露，現時的收入仍能交租，卻不能維持個人的薪金。他亦指貨源不斷加價，銷量卻大減，每箱橙的價格由200元升至300多元，蘋果的銷量從八箱減至兩箱。「我冇理由唔加價蝕本賣，到時連租都交唔到」，因此他希望政府能寬免租金和牌費，而非幫助大財團及發展商

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雜貨店：情況比去年社會運動更壞

不願露面的雜貨檔主鄧先生則高呼「唔好提啦！成條街有咩人？邊個仲夠膽出街買嘢？」他指，現時的情況比去年社會運動更壞，人流更稀疏，生意減約八成；而來貨價增加了兩成，只能加價和減少一半進貨量，如每磅薑從12元加至15元，更反問「一件貨都要擺幾日先賣到，我入咁多貨做咩？」

市民：寧願繞路到物價便宜的街市

在旺角工作的關小姐指，街市的物價自疫情後上升兩成，如薯仔從6元升至8元。雖然家住長沙灣，但她認為旺角街市的售價較便宜，而且雨天的人流減少更為安全，因此特地買餸回家煮飯。