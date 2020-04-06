市建局九龍城區重建公務員合作社　兩試點料提供1000伙公營房屋

市區重建局早前應政府邀請，於九龍城區物色兩個公務員建屋合作社項目，共涉及超過30個地段。根據立法會特別財委會文件，兩個試點料可提供約3000伙單位，當中約三分之一為公營房屋，即約1000伙，預計可於2029年至2031年完成。

特首林鄭月娥於2018年施政報告提出重建公務員合作社。（資料圖片）

根據立法會特別財委會文件，市建局挑選了九龍城區內兩個試點項目、共涉及30多個公務員建屋合作社的地段。兩個試點項目影響約600個單位，完成重建後可提供約3000個單位，當中約三分一為公營房屋單位，料可於2029年至2031年完成。

未重建合作社涉超過4000單位

市建局會向需要遷離的公務員合作社單位自住業主給予其住宅物業的市值交吉價，加上一筆特惠津貼作為收購價。同時會向他們提供機會，購買將由香港房屋協會在市區興建和管理的專用安置屋邨的資助出售單位。根據文件，在全港238個公務員建屋合作社當中，已解散的合作社共191個，其中12個的樓宇已完成重建，餘下179個已解散而尚未重建的合作社樓宇合共約有4,300個單位。

城規會共收到41宗工廈重建申請。（資料圖片）

城規會收41宗工廈重建申請

至於改裝工廈，截至2020年2月29日，地政總署共收到並正在處理2宗就工廈整幢改裝提出的地契豁免書申請。而城規會亦收到6宗就工廈整幢改裝後擬議用途提出的規劃許可申請，並已批准其中1宗申請。而重建工廈，城規會共收到41宗申請，當中3宗已撤回申請，並已批准其中16宗申請，其餘申請仍在處理中。