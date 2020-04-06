【逃犯條例】運輸署：交通燈失靈釀43宗意外　82人輕傷

受反修例風波影響，去年6月至今年2月期間共有740組交通燈被破壞，當中油尖旺成「重災區」，修復工程（包括採購設備）涉及開支約為4,000萬元。民建聯議員鄭泳舜在特別財委會上追問交通燈被破壞後所引致的交通意外及欄杆復修情況。 運輸署署長陳美寶表示，去年6月開始因交通失靈引致43宗意外，造成82人輕傷，強調交通燈是維持交通的主要構件。路政署補充，約55公里欄杆被拆走，會以更堅固方法修復，但過程需時，需以膠鏈暫代。

去年6月至今年2月期間共有740組交通燈被破壞。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

不少議員關注疫情對運輸業界的影響及政府支援，陳帆稱疫情對各行各業均帶來好大衝擊，對航空業的打擊不言而喻，港府正籌謀第二輪紓困安排，坦言「希望可以做少少嘢」，會聆聽及考慮各界意見。對於要求業界獲資助後不能裁員建議，他稱會一併考慮。

財委會主席陳健波在會上提醒議員不要用「武漢肺炎」，指有關用詞已導致不少排華事件，希望大家跟從世衞標準。朱凱廸其後改稱「中共肺炎」，陳健波籲其尊重，並指「身為中國人，最好做返中國人嘅嘢」。經民聯議員梁美芬補充指，作為中國人不應用「中國肺炎」，對用有關用詞的議員恥與為伍及感到「非常遺憾」，希望有關情況可記錄在案。

此外，專業議政議員莫乃光關注衝紅燈攝影機系統及相關後端系統，以及有否人面辨識功能。陳美寶回應指，全港有203部衝紅燈攝影機，當中80部因已使用超過10年以上而要更換，又指後端系統由警方管理多年，進行衝紅燈執法工作，沒有加設人面識別功能。陳帆補充指，無論是政府及機構在處理有關資料時有法規需遵守，相信警方會按既定程序處理。

▼反修例風波持續逾半年▼