【連儂牆】食環署採取950次「聯合行動」　油尖旺區清理次數最多

自反修例風波起，各區出現連儂牆。立法會議員梁美芬、何君堯在立法會特別財委會提出書面質詢，問及違例張貼海報情況。 食環署回覆指由去年6月至今年2月，採取了950次聯合行動，於全港各區清理未經許可展示或張貼招貼的地點。署方提交的文件透露，當中清理次數最多的三區是，油尖旺區、屯門區及沙田區，分別有126次、88次和76次。

自去年6月反修例風波起，各區出現連儂牆，文件披露油尖旺區清理次數最多。（資料圖片）

清理295個有未經許可張貼招貼地點

食環署書面回覆表示，一直緊密留意各區展示及張貼招貼情況，並已連同相關部門，透過聯合行動，清理政府土地上公共地方未經許可張貼的招貼，各部門則負責清理轄下場地未經許可的招貼。

署方指，由去年6月至今年2月共採取了950次聯合行動，於全港各區清理了295個有未經許可展示或張貼招貼的地點，當中以油尖旺區清理最多次，達126次；接著則是屯門區、沙田區，分別有88次和76次，最少清理次數是大埔區，有12次。

由去年6月至今年2月，清理未經許可張貼的招貼的聯合行動數字。（立法會文件）

食環署又指，過去3年針對未經准許而展示招貼或海報個案發出定額罰款通知書數目分别為3,169張、3,714張和3,647張，去年亦沒有為此增加檢控人手。



而在去年6月至12月，食環署發出2000張定額罰款通知書。按區議會區分，最多三區依次序為觀塘、元朗和深水埗，分別是447張、228張和208張，最少的是北區，僅得11張。

2019年6月至12月，食環署針對未經准許而展示招貼或海報個案發出定額罰款通知書數目及逾期未繳交定額罰款通知書數目。（立法會文件）

另外，何君堯亦提出書面質詢，形容「反修例已進入另一階段」，質問食環署可否承諾盡快清理全港剩餘的「連儂牆」，以「還一個健康的衞生環境」予市民。



食環署回應已加強聯合清理行動，逐步清理在政府土地上的公共地方未經許可張貼的招貼，有關工作會在現場環境許可和安全情況下持續進行，並會爭取盡快完成。