長沙灣「和你Lunch 」快閃遊行、荃灣「和你貼」連儂牆　和平散去

反修例風波持續，過去一個月均有網民於多區發起「和你Lunch」活動，於午飯時間高叫口號、舉起標語，表達訴求。有網民今（3日）繼續於各區發起「和你Lunch」、「和你貼連儂牆」行動，地點包括於長沙灣、葵涌、荃灣、觀塘等地。

【14:00】荔枝角：示威者在長沙灣道、長順街、青山道一帶遊行，部份人高舉用A4紙印刷的文宣，又呼籲市民「12.8 維園見」。其後有人指「公司要人」，參與者陸續散去。

12月3日，荃灣「和你貼」連儂牆。於附近上班、荃灣街坊鄧小姐解釋：「街坊一直係靠呢幅牆去connect。」（黃詠榆攝）

【13:54】荃灣：

於附近上班、荃灣街坊鄧小姐解釋：「街坊一直係靠呢幅牆去connect。」她指，第一幅連儂牆出現於金鐘，被撐警集會參加者撕掉後，反而遍地開花，荃灣連儂牆亦隨之而生，「有一排貼到滿晒冇更新，但自從又被人撕、有學生喺天橋被捕後，街坊開始互相補位，輪流睇住連儂牆，重新黐返文宣，一齊保衛佢。」她無奈道，近日局方清理速度頻密，「街坊半夜黐完，我朝早經過已經冇咗。」

她表示，自己張貼的文宣，除了聚焦於五大訴求、光復香港外，強調警權過大亦不能忽略，認為最起碼應成立獨立調查委員會，「不止調查警察，可以調查成個運動」。她批評，警察作為專業人員，理應比任何市民更守法。

荃灣街坊蕭先生表示，平日會透過捐款、遊行、做文宣，「文宣可以讓更多人了解運動，唔使只係睇國家宣傳機器」。他表示，近日食環署清場的速度快很多，「平日經過見到空空哋都會幫手黐下」，張貼的便利貼內容主要譴責警方濫暴、濫捕行為，「呢個係首先要處理嘅問題」。

【13:40】 長沙灣：遊行人士高叫「12.8維園見」的口號，一直在人行道遊行，並跟隨紅綠燈過馬路。

【13:17】荔枝角：示威者在長沙灣廣場附近一帶遊行，期間曾在防暴警旁高呼「解散警隊、刻不容緩」口號，警員持圓盾戒備，只叫記者上行人路。其後示威者沿長順街遊行，呼籲附近市民加入。參與者由不足十人陸續增加至數十人，有穿校服中學生中途加入。

【13:05】荔枝角：在富臨外集合的示威者正式起步及高叫口號，有警員在旁觀察。

【13:00】 荃灣：有不少人趁午飯時間，前來連儂牆張貼便利貼，大部份學生，有人呼籲參加者戴上口罩。十名防暴警員一度在旁觀察，未見有所阻止。

【12:20】荃灣：有網民發起「荃灣連儂Lunch」街動，呼籲市民於午飯時間，在荃灣港鐵站外的連儂牆張貼便利貼，寫下訴求。現場所見，約有數人響應行動，張貼後便離去，附近暫未見有警員或警車戒備。約十名防暴警員於荃灣政府合署樓下戒備，未見截查任何人士。

【12:00】荔枝角：網民再次發起「和你Lunch」行動，集合地點定為長沙灣廣場二樓富臨漁港囍臨門酒家。網上有人呼籲參與者「記得提早拎飛同Book位」。在行動開始前，餐廳外雖未見人等位，但店內近乎坐滿，在長沙灣廣場對面馬路有一部警車停泊，有數名軍裝警員下車在附近巡視，但未見示威者聚集。