【逃犯條例】約千名中學生、近百位教師被捕　教育局：憂慮及痛心

反修例運動期間，不少師生參與示威活動，教育局常任秘書長楊何蓓茵於特別財會文件回覆指，據教育局從不同渠道掌握資料，由去年6月至12月期間，因社會事件被捕的教師（包括教學助理）約80人、被捕中學生則有約1 000人。教育局亦接獲171宗涉及教師有違專業操守的投訴，已分別向13人及4人發出譴責信及警告信。 局方強調，社會事件中發生的師生涉及違法及暴力事件，令人憂慮及痛心。教育局會更積極加強在中小學推廣價值觀教育，亦會加強憲法與《基本法》教育，以培育學生正面的價值觀和態度。如教師被證實有干犯嚴重罪行或失德行為，將依據《教育條例》嚴肅跟進，情況嚴重者，有可能取消其教師註冊。

反修例風波期間，共有約1000名中學生及80名教師被捕。（資料圖片）

楊何蓓茵回覆議員查詢時指，獲悉共有約80名教師參與社會事件被捕，按一貫機制，無論有關教師是否被定罪，局方會在個案結束後， 根據法庭文件和所掌握資料，審議教師有否涉及失德行為和檢討其教師註冊資格。涉事教師的註冊資格一經取消，將不得在學校任教。鑑於被捕教師的案件尚在審理中，教育局將按程序適時作出跟進。教育局將繼續於合適的專業發展課程中，加強教師和學校領導人員對教育專業身份的認同，進一步提升教師的專業能力及促進專業成長，以回應社會期望。

教師有違專業操守的171宗投訴方面，她指，局方已大致完成調查125宗個案，其中47宗不成立。 在上述125宗個案當中，局方已就39宗完成調查個案採取跟進行動，包括向13名教師發出譴責信，以及4名教師發出警告信，如涉事教師再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

局方亦分別向9名教師發出勸喻信，及向13名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。其餘 39宗教育局初步認為有機會成立的個案，正按既定程序處理，包括等待或考慮有關教師的回應， 以決定適當的跟進行動。

教育局表明，會更積極加強在中小學推廣價值觀教育，亦會加強憲法與《基本法》教育，以培育學生正面的價值觀和態度。（資料圖片）

被問到當局如何協助曾參與社會事件或被捕學生，楊何蓓茵則指，教育局已於去年12月致函全港學校，說明學校需要明確向學生及家長指出，校方會按既定的訓輔機制，處理學生的違規行為，不會姑息。對於曾觸犯法例甚至曾被法庭判處刑責的學生，局方表明不能放棄，應採取合適的訓育輔導方法，致力引導他們重回正軌，並建議學校及早為每位被捕或被控學生制定個人化的長期訓輔計劃，加強教導他們正確的價值觀、正面思維、與人相處應有的態度等，並與家長緊密聯絡。學校亦需關顧校內受被捕或被控學生個案影響的其他學生，協助他們處理情緒和理解事件。

學校專業人員（包括學校社工、學生輔導人員和校本教育心理學家）會與教師協作，為被捕或被控學生提供不同補救性、預防性及發展性輔導計劃，並鼓勵家長耐心聆聽子女、與學校保持溝通，協助學生重新融入學校生活和處理他們的行為問題。曾參與社會事件而被捕的學生及其他學生的情緒亦可能受到事件所影響，教育局已向全港學校發出關注教師及學生情緒的指引，闡述幫助學生疏導情緒的基本原則，並為教師和學校的專業人員提供精神健康和專業支援服務的資訊。



積極加強推廣價值觀教育 教育局：培育學生正面態度



她強調，教育局一直透過課程、學與教資源和各種學習活動互相配合，推動價值觀教育，以培養學生守紀守法、互相尊重、感恩珍惜、積極樂觀、共融友愛等正面價值觀念和態度。教育局會更積極加強在中小學推廣價值觀教育，包括製作更多有關「遵守法規」、「法治精神」、「責任感」、「尊重他人」、「承擔」、「和平」、「共融」等 價值觀的「生活事件」事例的學與教資源，亦會加強憲法與《基本法》的 教育，以培育學生正面的價值觀和態度；相關科組亦會為中小學校長和教師舉辦專業培訓課程，提升他們於校內推行價值觀教育的專業能量。

專上院校方面，教育局了解各院校均設有輔導及支援機制，為有需要學生提供適切的協助及支援服務，一般而言，包括按實際需要為他們提供法律諮詢途徑、輔導支援、臨時住宿安排及其他支援。此外，院校會按需要啟動適用於學生的紀律程序，以讓違反院校規則或法例的學生了解及糾正錯誤，並為自己的行為負責。

她又表明，師生參與違法活動，原因複雜，除了學校教育，家庭、友儕、社會氛圍、 傳媒／網上資訊，都擔當重要的角色。要有效推廣正面價值觀教育，教育局責無旁貸；亦希望各持份者的認同和積極參與，協力同心，共同營造理想培育下一代正面價值觀和態度的環境。