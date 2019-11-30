【逃犯條例】中學生銀髮族遮打花園集會　警方指最高峰650人參加

反修例風波未有平息，警方至今共拘捕5,890人，被捕人士涉及暴動、非法集結等，當中約有四成為學生。今日（30日）再有團體在中環遮打花園發起題為「老幼攜手、和你同行 」的中學生及銀髮族的集會，集會已獲警方發出不反對通知書。 大會強調，今次目的主要訊息是表達長者不會與年輕人割席。有長者表示，出席是為了支持反修例運動學習使用社交平台。集會中有零星的口角，但未有發生大衝突，聚集人士在5時半陸續散去。警方表示，遮打的集會最高峰時有650人參加。

「銀髮族」佔約三分一

集會由下午2時左右開始，起初約有300人在中環遮打花園聚集，至2時半，記者目測現場有超過600人參與集會，約三分一人為「銀髮族」，其他為中年人及年輕人。有數名蒙面黑衣人站在高處，不斷揮動「光復香港 時代革命」旗織和美國國旗。

大會主持人稱，今日希望向政府發放訊息，表達長者永遠與中學生同行，不會與年輕人的破壞行為「割席」。主持人促請警方馬上停止使用化學武器；又說最近有長者過馬路時，因交通燈被毁壞、道路變得破爛而感到恐懼，呼籲大家見狀時伸出援手。



中文大學前講師鄺士山上台分享道，公義比個人利益重要，即使年輕人阻塞交通也不會「割席」。他稱，身為教師，深明「學生係要教，而非毒打、私刑，要由好嘅司法制度教好佢哋。」他續說，示威者焚燒垃圾時釋出二噁英的情況不常見，與發射催淚彈的有害程度不能相比。他強調，催淚彈不是警方唯一的驅散方式，「有好多無咁大殺傷力嘅武器，譬如同樣係催淚氣體嘅CS噴劑，不經高溫處理，就唔會釋放二噁英。」

「銀髮」參與者黃伯說，雖然自己已無力「衝」，也曾多次參加遊行、集會，而這次集會對他別具意義，因為主題是支持年輕人，並稱對他們遭受「警暴」感到十分難過。他寄語學生多吸收知識，以自身能力改變社會。

七旬婆婆Twitter貼文宣 已有700追蹤者



將近七旬的古女士稱，從前對政治充耳不聞，這幾個月發現自己的知識不足，開始學習上連登、Telegram，多了解香港正在發生的事，以及年輕人的想法。「參加集會時，都會同學仔傾計，覺得佢地追求民主、公義嘅心好堅決，而且好聰明，又願意為香港傾力付出，好叻！」她透露，自己在十多天前學習製作文宣，並貼在社交平台Twitter上，已累積了約700 名追隨者。「覺得好有趣，可以用年輕人溝通！」

中二學生：有同班同學被控暴動



正就讀中二的Kitty坦言，她在6月以前是「港豬」不問世事，直至612後覺得中共打壓、警暴太過分，開始熱衷於參加集會。她透露，班上九成同學是「黃絲」，有同學走上前線，被控暴動，令她十分擔憂。她自稱「無咁勇」，只敢站在後排、貼文宣，她希望大家反思「有咩驅使中學生願意背上坐十年監嘅風險，上前線抗爭？其實真係一啲都唔好玩。」

大會邀請了本地年輕樂隊演唱，下午約4時半中學生樂團上台演唱《願榮光歸香港》、《Do You Hear The People Sing?》等歌曲。演出後，大會宣布集會結束。

兩物資站人員多次口角

遮打花園有兩個物資站，分別為大會官方物資站，以及獲大會授權、由「HKStationary」Telegram頻道組織的物資站。兩組人曾多次口角，內容與「捉鬼」有關，期間發生數次輕微肢體碰撞。HKStationary」人員Steve指控官方物資站有人5度以粗言穢語挑釁他們；而官方物資站人員表示不滿「HKStationary」在桌上放置籌款箱，批評他們「食人血饅頭」，「HKStationary」人員反駁所得款項均用以「畀手足食飯同住宿」。

集會結束後，物資站口角引來大批集會人士圍觀，期間有人上前調停、有人嘗試拉開雙方，人群於5時半左右散去。