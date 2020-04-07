運輸工迫女友借錢　並要對方假裝遭禁錮勒索其家人35萬　判囚3年

運輸工在網上結識一名女子後，迫對方為他向銀行及財務公司借錢，又要女方向家人說謊借錢償還，至女方懷孕7月，與該女子及其他人合謀，假裝成女子遭人禁錮，要女方家人支付35萬元贖金。運輸工早前承認勒索詐騙等罪，今(7日)在區域法院被判入獄3年。

將女友胞姊資料給大耳窿

案情指，被告徐景樺(31歲)2017年在網上認識楊夢儀(29歲)後，二人於同年5月成為情侶，同年8至9月，徐叫楊向財務公司近20萬元，其後又聲稱欠債，叫楊向家人借款。楊的家人先後支付42萬，徐後來又把楊及其姊的資料交給「大耳窿」，楊的胞姊事後收到毀容恐嚇，並按指示存款到指定戶口，但仍收到莊的索款電話，期間楊的家門更被淋油。

與女友合謀勒索女友家人35萬

2018年3月，楊母致電懷孕7個月的楊，接聽人卻稱楊未有還錢，要求35萬元贖金。楊家報警後，警方翌日早上在徐家發現楊徐二人安好，並無被禁錮迹象。

楊早前已承認控罪，並稱因為相信徐及對愛情執迷不悟而犯案，她求情時透露為徐誕下女兒後，徐以「仔要女唔要」為由而提出分手。楊除認罪外，亦有頂證其他涉案被告，被判感化18個月。

編號：DCCC639、1052/2018