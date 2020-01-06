女子與男友等合謀　訛稱綁架向家人索35萬　其中2人囚18至22月

29歲女子用交友程式認識男網友後迅速墮入愛河，疑聽從對方指示向家人借錢，並提供家人資料借貴利。男方不但涉聘兩男恐嚇女方家人，及借兩友人的銀行戶口洗黑錢；更疑叫懷上身孕的女友訛稱被綁架，向家人索35萬贖金。警方接獲報案，調查後揭騙局。情侶早前認罪，女方今（6日）被判感化令18個月。另4名男女受審後被裁定串謀洗黑錢等罪罪成，其中2人被判監禁16及22個月，另1人則被判200小時社會服務令。

被告徐景樺及楊夢儀早前已在區域法院認罪。(資料圖片)

6名被告：徐景樺（31歲）、莊浩文（26歲）、楊夢儀（29歲）、韓可欣（又名張鳳艷， 43歲）、梁惠琳（22歲）、文學輝（55歲）。徐及楊案發時為情侶。

涉恐嚇索錢被告囚22月

法官對楊判處感化令後，指拍拖並非問題，但籲她多與家人溝通。他又指，莊浩文助首被告恐嚇楊的家人並索錢，角色活躍犯案，判囚22個月。涉串謀洗黑錢、管有虛假文書等罪的韓可欣被判囚16個月，而只涉一項串謀洗黑錢罪的梁惠琳就被判200小時社會服務令，另向楊母賠償4000元。

葉官再次為文學輝索取社會服務令報告，將判刑押後至本月20日，期間文還柙看管。至於主腦徐景樺，早前已排期於下月7日聽取判刑。

楊多次向家人借錢

案情指，徐、楊2017年5月成情侶，同年8至9月，徐叫楊向財務公司近20萬元，其後又聲稱欠債，叫楊向家人借款。楊的家人先後付款逾42萬，徐年尾時又稱欠「大耳窿」錢，故把楊及其胞姊的資料交予對方。楊的胞姊事後收到毀容恐嚇，雖有按指示存款到指定戶口，但仍收到莊的索款電話，期間楊的家門更被淋油。

曾要求楊家人付35萬贖金

去年3月，楊約有7個月身孕。其母致電她時，接聽人稱楊未有還錢，要求35萬元贖金。楊家報警後，警方翌日早上在徐家發現楊徐二人安好，並無被禁錮迹象。

編號：DCCC639、1052/2018