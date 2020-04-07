【新冠肺炎】尼泊爾兒子確診卻錯送父入院　衞生防護中心致歉

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心及醫院管理局今日（7日）召開記者會公布最新確診情況時，透露新增確診個案有21宗，包括12男9女，當中12人有外遊紀錄。一名早前被列為密切接觸者、正在檢疫中心的尼泊爾男子確診（第929宗確診），但疑資料出錯，父子被錯調，令檢測結果呈陰性的父親昨晚被送院，呈陽性的確診兒子卻被留在檢疫中心。當局稱會再安排確診兒子送院。

灣仔益誠大廈再添確診個案。（資料圖片／張浩維攝）

涉事的第929確診個案為尼泊爾藉男子，與父母同住在灣仔益誠大廈，並將家中房間分租另一家庭（確診者477及525），由於兩家庭共用廁所，故前一家庭確診時，929家庭被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生稱，當局在記者會前（下午四時多）接獲消息，疑因資料出錯，故被檢測為陽性的確診兒子（929）至今未送院，反而其父親昨日晚上11時許被送入聯合醫院，入住單人病房。黃說，初步相信非實驗室出錯，而「中間出了問題」，而當局已向父子道歉，將調查事件，並安排確診兒子送院，而涉事父親將被送回檢疫中心。

父子對調或與溝通誤會有關，有傳媒關心當局與少數族裔溝通的問題，被問到未來會否考慮加入翻譯人員協助？黃加慶稱，有關顧少數族裔人士，惟本港種族組群眾多，相信大多情況下檢疫中心能應付到，若需額外支援會作出申請。

929為益誠大廈住戶 張竹君：暫沒大廈相關人士受感染

連同最新確診的929個案，灣仔駱克道益誠大廈先後共出現4宗個案。早前益誠大廈三樓兩個單位的住戶先後受感染，衞生防護中心懷疑他們在大廈的公共地方受感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，目前沒發現大廈有其他相關人士受感染，已提醒大廈加強清潔。而涉事大廈三樓原有A及B兩單位，連同非正式的Ｃ單位。現時B及C室住戶已被送院或檢疫中心，但政府尚未接觸到3A業主。

若檢疫人士被確診，會由醫管局安排救護車送院。相中人與報道無關。（資料圖片）

一名尼泊爾藉懷孕女子確診 源頭未明



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增的21宗新增確診個案中，第933宗個案亦屬尼泊爾藉人士，涉事女子38歲、懷孕19周，感染源頭未明。她在本月1日出現咳嗽，到伊利沙伯醫院求醫並留樣本，檢測屬陽性。初步調查顯示女子與兒子同住廟街，懷疑與他人共用設施，張稱，當局須透過翻譯人員與涉事女子溝通，會再跟進個案，調查有否其他密切接觸者。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼