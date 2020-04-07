新冠肺炎・4.7｜累計936宗　烏龍調轉病人　馬莎唱K組「8中4 」　

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港昨日（6日）新增24宗個案，累計突破900宗，達到915宗。消息指，截至今日（7日）中午12點，今日至少新增5宗確診、3宗初步確診，其中2人是秘魯65人包機團成員，該包機至少7人確診。今日新增21宗，當中12人曾於潛伏期身處外地，累計增至936宗。衞生署公布昨日一宗烏龍事件，一名在檢疫中心的尼泊爾籍青年確診，但醫護人士卻誤送其父入院，為此失誤致歉。 八名在馬莎百貨不同分店及辦公室工作的員工，早前一齊到銅鑼灣CEO Neway唱卡拉OK後，已有四人確診，馬莎傍晚宣布全線分店及辦公室關閉進行清潔消毒，群組感染源頭未明。 食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」本周末屆滿，料政府快將宣布是否延續。早前暫停晚上6點後堂食的麥當勞，宣布明晚6點後恢復堂食安排。

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【00:52】本港昨日（7日）新增21宗確診個案，當中12人有外遊記錄，4人為留學生。確診個案中有至少兩人於14日強制檢疫完成後始確診，當中第935宗個案的61歲男子發病近一個月後，至昨日始確診。該男子居於南區舂坎角舂坎角道，該處亦是獨立屋雲集。

另一名完成檢疫後確診的人士為35歲男子，他於4月4日發病，但發病翌日及完成檢疫後即到訪大帽山川龍村57至58號，該處有著名的「大帽山端記茶樓」，並到旺角銀行中心廣場。

另外，暫有兩人仍等待送院，包括未知感染源頭的尼泊爾39歲孕婦（第933宗個案）。

新冠肺炎│至少兩人完成檢疫後確診 一人發病時到大帽山端記茶樓

石湖墟賽馬會普通科門診診所一名57歲運作助理確診，過去14日無外遊記錄。（資料圖片）

【00:30】北區醫院發言人表示，石湖墟賽馬會普通科門診診所一名員工確診新冠肺炎。發言人表示，診所一名57歲運作助理自4月3日起出現咳嗽及喉嚨痛，但無發燒。她過去14日內並無外遊紀錄，亦沒有接觸新冠肺炎確診個案。診所周三（8日）起將暫時關閉一天進行徹底消毒。

該員工昨日（7日）在診所接受深喉唾液樣本病毒測試，晚上證實呈陽性反應。她現時正於北區醫院接受隔離治療，情況穩定。該員工主要負責診所清潔工作，工作期間一直穿戴個人防護裝備。到目前為止，診所未有2019冠狀病毒病確診患者的到診紀錄。

新冠肺炎│石湖墟賽馬會診所運作助理確診 無接觸過患者源頭不明

4月8日【00:22】當局上月中原計劃復活節假期後，即本月20日分批復課，消息指，政府最新評估，本月未能復課，將延長停課令，何時復課未定。

津貼中學議會當然執委兼獅子會中學校長林日豐表示，文憑試按計劃在4月24日開考，學校有機會延長停課至5月底，以騰出空間分隔考生。

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【23:20】本港晚上再增6宗初步確診個案，當中兩人在屯門醫院，均有外遊史，一人3月23日從歐洲返港，另一人從3月28日從加拿大返港。另有一名55歲女子初步確診，其子的同事是確診者之一，女子現時在東區醫院留醫。

【23:00】衞生署公布，將於明日（8日）起加強對入境人士的檢疫及病毒檢測安排，會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），強制要求所有於香港國際機場抵港及沒有出現病徵的人士，到衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，以進行2019冠狀病毒檢測。

由明日開始，所有航班的抵港人士須從機場即時乘坐接駁專車前往上述地點，並依照指示收集深喉唾液樣本，完成後即場交回予衞生署當值人員以便進行2019冠狀病毒檢測，其後須盡快自行返回居所進行強制檢疫。由周四（9日）起，乘坐由英國抵港航班及沒有出現病徵的人士，更必須在衞生署臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果。

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【21:24】本港新型冠狀病毒疫情已持續近3個月，累計936宗確診，旅客暫停來港，市民減少外出，令不少行業均經營困難。據了解，政府將推出第二輪抗疫基金，最快明天（8日）公布細節。

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【18:20】Marks&Spencer馬莎先後有四員工確診，記者下午到訪時依然照常營業。到晚上6點多，馬莎宣布關閉全線分店。

馬莎表示，於4月3日接獲香港政府衛生署通知，有馬莎員工確診感染新型冠狀病毒，他們曾於荷里活廣場、皇室堡、信德中心、灣仔分店及尖沙咀辦公室工作。他們現正於醫院接受治療。過去14天曾與確診者有緊密接觸的同事經已接受隔離。

瑪莎採取一系列對應的措施：

「1. 全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業／辦公，以進行徹底清潔消毒。會監察及評估各分店的情況，於適當時間在本公司社交媒體上公佈各分店重新營業日期。

2. 我們現正進行全體員工出勤內部調查，以追蹤員工於過去14天的工作行程，了解其潛在受感染的風險。如過去14天內曾與確診者有緊密接觸的員工須即時接受隔離。

3. 所有員工於工作期間必須佩戴口罩以及於上班前量度體溫；所有食品部員工必須佩帶手套工作；店內提供酒精搓手液，員工須定時清潔及消毒雙手。」

【17:55】早前暫停晚上6點後堂食的麥當勞，宣布明晚6點後恢復堂食安排。

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【17:30】廣東省通報，一名從海外回港、在香港的酒店家居隔離14日後，返回內地的人士確診。張竹君：相關人士在香港兩間酒店家居隔離，有病徵但無通報衛生防護中心。

【17:14】黃加慶：武漢包機返港，第一批400多人，有一位是陽性，比率不高，海外回港陽性率是1.1%至1.2%，專家指武漢或湖北返港的風險不是特別高，做深喉唾液測試後，可以回家。

【16:40】何婉霞：博愛醫院二人同房確診，304職員做測試，206位陰性，其他尚待結果。一名82歲、曾入住該病房的伯伯，因病離世。他3月29日入住病房，是之前兩個確診病人離開後才入住，首次測試為陰性，會在遺體抽取樣本再化驗。離世長者本身有長期病患，有腎病和認知障礙症，涉及私隱，不會講太詳細。

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【16:35】張竹君：新增21宗確診，16至61歲，12男9女，12人有外遊紀錄，其中4人是學生。#921是外傭，3月去過法國；#922與#917在英國同住。

記者問，秘魯包機數人確診，會否將所有人隔離。張竹君並無直接回應，她指其中5人參加同一旅行團，另外2人是自由行，會密切監察。今日無受到秘魯的確診個案，有些是化驗所重複的測試。

其他9人無外遊紀錄：

#923、#925、#932，與#903銅鑼灣CEO Neway唱K群組有關，四人均是馬莎不同地方工作的員工，相信在當日唱K受感染。記者問瑪莎仍營業是否恰當，張竹君指相信在唱K時感染。有個別知道幾時最後幾時返工，有些是發病後又返工，做銷售或收銀，有戴口罩，擔心一同食飯同事是密切接觸。三人有去不同分店，初步知道#923尖沙咀、#925銅鑼灣、#932在上環及灣仔分店。

四位是酒吧樂隊群組二代傳播：#926，是#864的太太；#928，是#526的先生；#930，是#453的兒子。

#929，與父母同住灣仔益誠大廈，將家中房間分租給#477、#525夫婦，兩個家庭共用廁所，前一組確診時，後者已送檢疫中心。益誠大廈，有酒吧群組租用作宿舍，有較多個案。3樓在同一層有另一獨立單位，都是確診，當時去過找另外一個單位，3樓A還在找一些人，B、C已經找到在檢疫中心，未看到其他感染，管業處已清潔。

#924，是RedMR群組#759的父親。

#933，未找到源頭，是尼泊爾籍，38歲，懷孕19周，住在廟街。

警察方面，未有新增個案。

整體確診數目呈現下降，但要看14日，也要看整體的趨勢。

【16:31】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

黃加慶：衞生防護中心昨晚發信給私家醫生，呼籲輕微徵狀的病人做新冠病毒測試。近期有年輕人有輕微病徵，測試感染。近一個月來，私家醫生收到4000樣本，陽性比率近4%，比較不同族群，屬於高水平。

今日新呈報病人，#929，尼泊爾籍，是早前確診個案的密切接觸者，一家人在檢疫中心。家庭的兒子昨日是陽性個案，因為中間出了些問題，送了爸爸入院，剛剛收消息，有地方搞錯了，應該將兒子送入聯合醫院。中間出錯並非在實驗室，正調查哪個環節出錯。父親結果是陰性，昨晚11點送到醫院，剛剛才知道兒子才是確診，父親應該會回去檢疫中心。父親昨日在醫院單人隔離病房。

【16:20】據了解，本港今日累計新增至少5宗確診個案及4宗初步確診個案。瑪嘉烈醫院新增一宗初步確診個案，患者是31歲女子，在國泰任職地勤，無外遊紀錄，她的丈夫已確診兩天。她發病兩天，有發燒、痰及稀便等徵狀。

【10:40】據了解，本港今早新增至少5宗確診個案及3宗初步確診個案，當中2名確診者是秘魯包機返港人士，累計已有7人從當地返港後確診。

確診個案方面，瑪麗醫院增2名患者，一人是28歲女子，曾到東京和巴黎；另一人是60歲女子，曾到尼日利亞，經多哈轉機返港。聯合醫院增3宗，其中2人從秘魯返港，分別是64歲男子和54歲女子，均到過巴西、阿根廷、智利、復活島及秘魯；另一人是40歲女子，從英國返港。

初步確診個案方面，威爾斯親王醫院新增一名35歲男患者，曾到冰島和倫敦，自4月初起咳嗽、鼻塞，並失去味覺和嗅覺。瑪麗醫院新增一名29歲女患者，其檢測樣本由亞博檢測中心轉介。伊利沙伯醫院亦新增一宗。

【08:00】截至周二（7日）上午8時，全國確診病例83040宗，累計死亡人數3340人，疑似病例88宗，治癒病例77399宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3212人。

【02:00】昨晚新增初步確診個案

瑪嘉烈醫院增一名71歲女病人初步確診。她與家人於3月25日從英國返港，4日內3次取鼻咽樣本均呈陰性。由於其兒子及孫子已確診，女病人4月1日出院轉到檢疫中心隔離，她之後發燒至攝氏38.5度，昨日被轉送傳染病中心治療。

東區醫院今晚新增一宗初步確診個案，患者是24歲男子，沒有外遊紀錄。他在皇室堡馬莎超市任職，其同事及同事的妻子已確診。

本港由3月25日起禁止從海外乘飛機抵港的非本港居民入境，機場停止一切轉機服務。據入境處資料，4月首個周末，連續兩天維持約800人次循機場入境，周六（4日）有830人次，周日（5日）有813人次，分別約98%及99%屬香港居民。4月以來，機場每日的內地訪客入境人次為個位數，周日首錄得內地訪客入境人次為0。

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