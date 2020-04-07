踢拖青年元旦夜涉拒捕獲撤控　稱裝束跑也跑不過防暴警　獲判堂費

警方元旦夜晚在旺角搜索疑藏有武器的男子時，發現一名青年與目標人物衣著吻合，上前截停時疑遭拒捕。青年因而被控抗拒警務人員罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院再提堂，控方基於無合理勝算機會而撤控，但指被告當時逃跑是自招嫌疑，反對被告取回訟費，辯方強調被告當時沒有逃跑，更指當時只穿拖鞋的被告，即使跑也跑不過防暴警。主任裁判官羅德泉聽畢陳詞，認為當時被告的裝束與情況，他有跑走也不足為嫌，認為控方無證據指被告涉及附近的非法活動，亦不作事實裁斷，判被告可獲訟費。

被告李浩洋(左)獲撤拒捕罪，其律師申請訟費時，強調當時穿拖鞋的被告並無逃跑。(林樂兒攝)

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被告李浩洋，21歲，保安員。他原被控於今年1月1日在旺角花園街18號外抗拒一名警員，控方今稱索取律政司指示後，決定撤回控罪。

律師：著拖鞋怎跑得贏防暴警

辯方大律師郭憬憲隨即申請訟費，強調被告沒有逃跑，事實是他站著時突遭制服，被鎖上手銬，又被噴胡椒噴霧噴臉。郭大狀又質疑，即使被告有跑，「著住拖鞋點會跑得贏一個防暴警察？」

控方指被告背包內有黑衣

控方則稱「君子不立危牆之下」，被告並非居於該區，卻在深夜11時許出現。當時警方懷疑附近有人藏有攻擊性武器，被告身穿灰衣，正與其中一名疑犯吻合。警方叫被告停下後，他依然繼續跑走，被制服時又揮手掙扎。控方形容連串行為顯示被告欲逃避責任，而警方亦在其背囊搜出一套黑色衣物、硬殼安全帽等。羅官及後詢問有無證據顯示被告涉及附近的非法活動，控方回答沒有。

元旦夜有警員在旺角區遇襲昏迷，警員當晚在旺角搜捕衣著類近襲擊者的人士。(資料圖片)

公眾假期11時在街非異常

辯方則反駁當日為公眾假期，被告11時許仍在街上並無特別。他續指，若有同樣攜黑色背囊的年青人突被警察追捕，超過一半人亦會跑走，況且這名被告根本沒有奔跑。再者，如警方進一步調查後才決定是否落案起訴，此案便不會帶上法庭，衍生訟費。

官認為當時情況不屬自招嫌疑

羅官聽畢雙方陳詞後，指出沒有證據顯示被告涉及非法活動，即使他並非在當區居住或工作，以當時的衣著在街頭出現並跑走，也不屬自招嫌疑，遂判辯方取得訟費。由於款項逾3萬，若雙方2個月內未能協定金額，將交由法庭評定。

案件編號：WKCC42/2020