水炮車│警方今年增購3部人群管理特別用途車　2.2萬警休班配警棍

警方新購的水炮車去年登場，以應對反修例示威衝突。水炮車為「人群管理特別用途車」的俗稱，保安局表示，由去年8月起至今年2月，水炮車共出動65日次，涉119架次。銳武裝甲車同時期，共出動68日次，涉142架次。 局方供立法會特別財委會答覆中提及，警隊將於2020-21年度更換及購置387輛特別用途車，包括3輛「新置人群管理特別用途車」，標示涉開支270萬元，但未有透露詳情。 另外，已領取伸縮警棍供休班期間使用的警員人數，於今年2月共有逾2.2萬人，但沒有備存他們在休班期間執行職務的次數及相關拘捕人數。 就文件提及的「新置人群管理特別用途車」，《香港01》正向警方查詢。

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警共用3萬枚防暴彈及發射19發實彈

去年6月起的反修例風波衍生連串示威衝突，當局交代指，截至今年2月29日，警隊共使用16,191粒催淚彈、1,880粒海綿彈、10,100粒橡膠子彈及2,033粒布袋彈。

另外，警方期間共使用19發實彈，指是因為警員「需要保護自己或他人免受生命威脅或身體受到嚴重傷害的情況下，或考慮到佩槍被搶奪後對公眾造成的巨大風險及生命威脅」。同期警隊於其他行動中曾使用9發實彈。

截至今年2月29日，警隊於處理與反修例有關公眾活動的行動中，使用1,491樽胡椒噴劑、107樽催淚水劑和約40樽胡椒球。同期警隊於其他行動中曾使用胡椒噴劑49次。

截查21.3萬次 查身份證10.8萬次

另外，由去年6月至今年2月期間，警務人員截停及搜查方面，共有213,662次，查核身份證共有108,054次。局方指，當警員行使權力查閱市民身份證後，須把事件以及足以識別有關人士的基本資料，例如姓名及香港身份證號碼，記錄於記事冊內。舊的記事冊一般會保存3年才會銷毀。

警方共拘捕7,613人與反修例事件有關，按月份計，當中最多人被捕的月份是11月有2,899人，其次是10月有1,189人。按事件日期計，11月13日起的理工大學事件，於11月17日至28日共拘捕814人，於11月17日及18日，在理工大學外，其他各區被捕人數共610人。