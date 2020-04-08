新冠肺炎│職工盟：上輪基金僱主受資助仍裁員　倡資助員工薪酬

新型冠狀病毒疫情持續，本港確診累計936宗確診個案。本港多個行業大受打擊，政府將推出第二輪防疫抗疫基金，特首林鄭月娥表示，措施將聚焦保障就業。 職工盟主席吳敏兒今日（8日）在港台節目《千禧年代》中表示，職工盟一項調查發現，有至少四成受訪者表示工作量有減少，有兩成人被放無薪假。她指，上一輪支援措施中，資金主要資助僱主，有僱主在受到資助後，仍會照舊裁員，故令措施未能惠及員工。對於第二輪防疫抗疫基金，吳敏兒建議政府向僱主資助七成半至八成員工薪金，而受資助僱主不可裁員或放無薪假。

▼最新一輪防疫措施▼

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職工盟主席吳敏兒表示，市民就業情況嚴重，職工盟一項調查發現，有至少四成受訪者表示工作量有減少，有兩成人被放無薪假，而部分受訪者整體收入更減少至少一半。她形容，是次疫情是令「人人都受影響」。吳敏兒表示，上一輪防疫抗疫基金適用性狹窄，受疫情而失業、被放無薪假的人數遠超受惠人數，而資金主要資助僱主，有僱主在受到資助後，仍會照舊裁員，故令措施未能惠及員工。

對於第二輪防疫抗疫基金，吳敏兒建議政府向僱主資助七成半至八成員工薪金，而受資助僱主不可裁員或放無薪假。

職工盟主席吳敏兒表示，上一輪抗疫措施未能適用性狹窄，受影響人士遠超受惠人數，而資金主要資助僱主，惟有僱主在受到資助後，仍會照舊裁員，故令措施未能惠及員工。（高仲明攝/資料圖片）

建議政府以宣誓等形式助自顧者 申請資助

吳敏兒亦表示，政府應出手協助受防疫限制令而受影響的行業。此外，本港自由工作者或自顧人士佔勞工市場三分之一至四分之一，但政府未能協助他們，令他們如同「第一批被放棄的人」。吳敏兒指，自顧人士或自由工作者較難提供工作證明，故建議政府簡化申請資助的程序，讓他們以宣誓、聲明方式取代工作證明。

另外，有民間團體建議政府成立失業援助金。吳敏兒指，失業援助金是保障失業人士「好重要的基建之一」，她建議政府需盡早展開設立基金的工作，而非「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

對於有聲音批評，去年修例風波期間，有多個新工會成立並參與罷工。吳敏兒認為新工會的成立，是為表達訴求，而現時疫情並非工會能夠控制，政府首要處理就業問題，認為罷工和現時要求政府出手協助勞工並不衝突。