新冠肺炎│消息：全港延長停課　有校長料復活節疫情成關鍵

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案不斷飆升，昨日（7日）累計增至935人受感染。當局上月中原計劃復活節假期後，即本月20日分批復課，消息指，政府最新評估，本月未能復課，將延長停課令，暫未決定何時復課。 津貼中學議會當然執委兼獅子會中學校長林日豐表示，估計港府將視乎復活節期間市民外出情況及確診數字，審視疫情最新變化，再為文憑試及復課日期「拍板」。若文憑試按計劃在4月24日開考，學校有機會延長停課至5月底，以騰出空間分隔考生。

按港府早前計劃，全港學校最快在4月20日分階段復課。（資料圖片）

小五呈分試考否 學界擬以6月8日為關鍵日子

為期14日的「限聚令」本周六（11日）午夜屆滿，但近日本港每日確診個案，仍然超過20宗，成為延長「限聚令」的主要考慮。學界消息指，本月20日中小幼學校復課機會甚低，政府決定延長停課，至於實際復課日須待教育局局長楊潤雄決定。

據知，小學界別正收集校長意見，決定是否為小五呈分試定下「最後限期」。有人建議以6月8日為界，若當日或之後才復課，建議取消今屆小五呈分試。消息指，校長最遲須在明天（9日）中午前回覆，若決議通過，小學校長代表將正式向教育局提意見。

教育局目標本月如期開考DSE

林日豐校長估計，教育局暫未公布是否延長停課，是希望以DSE學生為先。他解釋，文憑試考場因應疫情須拉遠考生座位間距，若文憑試在本月24日開考，多校須預留更多空間分隔考生，延後復課可方便學校安排。他估計港府將視乎復活節假期市民外出情況、確診人數等疫情變化作進一步決定。

教育局局長楊潤雄昨日（7日）在網誌中透露，教育局、考評局與大學高層及中學校長代表開會後，均希望在安全範圍下完成文憑試，故仍以本月24日開考為目標，同時會擬定後備方案，如進一步推遲文憑試，但「若嚴峻疫情持續令文憑試不能安全地舉行，取消是別無他法的唯一選擇。」

DSE2020│楊潤雄：4月24日開考不變 疫情倘持續唯一選擇是取消

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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校長料輸入個案會大減

林日豐校長認為，隨着多地「封關」，相信外遊市民及留學生回港潮已到尾聲，估計輸入個案會大減；加上文憑試試場按考生報稱住所分配，通勤時間及距離有限，他促當局在復活節假後早作公布，讓考生做好心理準備，「一再延期，考生精神壓力都不少，再延考的話，危機未必會降低，反而要思考的問題太多，是否公平？大學入學怎辦？」

他直言，延考甚至取消文憑試帶來的潛在問題多，學界意見不一，希望當局盡量舉行考試，並參考港大醫學院早前舉辦校內試經驗，研究再加強試場防疫，如在試場外加設消毒隨身行李及消毒地毯、要求試場加強小休前後的廁所清潔等。他又呼籲市民復活節假避免外出，為抗疫努力。