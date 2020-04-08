立會財委會審核食衞局支出　議員勢問抗新冠肺炎裝備人手

新型冠狀病毒肺炎疫情持續近三個月，本港確診人數逼返千宗，整個醫療體系傾盡人力物力抗疫。立法會財務委員會今日（8日）的特別會議，輪到審核食物及衞生局新年度的支出，料議員會就抗疫的裝備及人手，追問官員及要求交待。

▼最新一輪防疫措施▼

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食物及衞生局在文件指，第 599F章及第599G章下的執法情況大致理想。有關餐飲業務處所的情況，食環署、衞生署、警方及民政事務總署等執法部門已由規例生效截至 2020年4月7日凌晨零時，一共巡查 27 752次，作出約共1 674次提示 (屬勸喻性質包括即時更正)，主要關乎未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫、餐桌之間距離尚未符合有關規定等。

至於受限制營業及運作模式的表列處所方面，執法人員共進行了1 844次巡查，發現業界大致守法守規，只作出約共8次提示 (屬勸喻性質包括即時更正)。

而就第599G章《預防及控制疾病 (禁止羣組聚集)規例 》，執法部門已加派人員在各類公眾地方巡邏，並以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合規例的要求。截至2020年4月7日凌晨零時，警方共處理 966宗違反相關指示的相關報告，作出 66次口頭勸喻及發出19張定額罰款告票。衞生署、食環署、康樂及文化事務署、房屋署及漁農自然護理署亦分別 處 理 其負責處所範圍內的公眾地方，合共巡查12 711次，作出約共 1 830次口頭勸喻。