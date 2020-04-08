熊永達：東涌線延綫工程難度大　料超支可能性低　倡分階段完工

運輸及房屋局向立法會提交文件顯示，港鐵東涌線延線將於2023年動工建造，項目下的兩個新車站，即東涌西站及東涌東站，將於2029年竣工，預算建造成本約為187億元。 香港運輸研究學會資深會員熊永達今日（8日）在港台節目《千禧年代》中表示，因東涌河一帶地質、填海區域砂質、石質等因素影響，延伸工程的難度相當。而東涌東站建填海區域上，工程較複雜；而東涌西站則相對可較快完成，故他建議整體工程可分階段完成。 在項目支出方面，熊永達表示，受疫情影響，全球經濟陷入衰退，估計幾年後工程動工時，人工成本和物價均會下降，相信「超支的可能好低」 。

香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，東涌綫延綫和政府房屋政策息息相關，涉及整個東涌的擴建計劃，東涌西的人口接近5萬，故對於東涌西居民而言，延線是延後的項目。

熊永達指，延伸工程的難度相當高，因東涌河一帶地質、填海區域砂質、石質等因素影響，在東涌區域的工程有困難。而在工程還涉及在中環站設置接口，預留列車掉頭位置及未來港島北線的位置，故工程亦相當複雜。熊永達又表示，由於東涌東站建填海區域上，工程較複雜；而東涌西站則相對可較快完成，故他建議整體工程可分階段完成，令東涌西站附近居民能及早使用地鐵。

被問及是否擔心港鐵再有超支風險。熊永達表示，就現時情況而言，相信「超支的可能好低」 ，受疫情影響，全球經濟陷入衰退，估計幾年後工程動工時，人工成本和物價均會下降，認為估價下降兩成「一啲都唔奇」 。