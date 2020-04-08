新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計共有936宗確診個案。香港中文大學醫院舉行網上講座，介紹辦公室防疫貼士。香港中文大學醫院營運總監胡志遠表示，有研究發現，由於抽風系統入風位的氣流較大，故病毒數量亦會比較高，建議市民應遠離入風位。 而香港中文大學醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽則表示，有研究顯示，病毒可以停留在紙張表面三小時，建議員工可減少使用紙張，在傳遞文件時，亦要戴上口罩，在觸碰紙張後，避免觸碰眼睛、鼻、口；同時亦要留意洗手間，因男士有習慣將「深喉唾液」吐到廁所，增加傳播機會。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

香港中文大學醫院營運總監胡志遠表示，根據沙士期間的經驗，發現部分靠近大型抽風系統入風位的病人，其病情會比較複雜，而有研究發現，由於入風位的氣流較大，故病毒數量亦會比較高，建議市民應遠離入風位辦公。而若辦公室抽風系統本身有淨化系統和隔塵網，相信出風位帶病毒的機會不大。

胡志遠亦提醒，在棄置垃圾包括口罩時，都可盡量用膠袋裝好，同時擠出空氣，減少體積。他指，若垃圾桶垃圾過多，甚至當中有帶病毒的口罩時，當清潔工人大力按下以減少體積，或會擠出有害氣體污染環境。

香港中文大學醫院營運總監胡志遠（左）表示，有研究發現，由於入風位的氣流較大，故病毒數量亦會比較高，建議市民應遠離入風位在辦公。（中大醫院直播影片截圖）

男士習慣將「深喉唾液」吐到廁所 增風險

香港中文大學醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽表示，有研究顯示，病毒可以停留在紙張表面3小時，建議員工可減少使用紙張，在傳遞文件時，亦要戴上口罩，在觸碰紙張後，避免觸碰眼睛、鼻、口。另外，辦公室內員工均會使用滑鼠、鍵盤等電子設施，有些設施更是公用的，故提醒市民可用消毒紙巾消毒這些電子設備。而公司亦可在公用設備旁邊擺放消毒搓手液，令員工在先消毒雙手再使用設備。

蔡曉陽亦指，洗手間是辦公室的「陷阱位」。洗手間是公用設施，大家都會觸碰到門把、水喉、馬桶手柄等，她建議市民可用紙巾相隔，避免皮膚觸碰到這些設施。而在男廁方面，胡志遠表示，雖然尿液不會帶有病毒，但留意到有男士習慣將「深喉唾液」吐到廁所，增加傳播機會。

蔡曉陽亦提醒，打工仔的午飯時應謹記和他人保持距離，若飯台不夠大，應避免面對面坐，同時，應戴上口罩再交談。