【新冠肺炎】林鄭稱加薪按通脹調整　田北辰：有機制唔一定要做

特首辦回應立法會議員的《財政預算案》書面質詢時披露，特首林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度509萬開支增加12萬，平均每月加一萬元，遭不同黨派批評，實政圓桌議員田北辰更直斥林鄭「厚著面」，要求特首帶頭減薪三成，與市民共渡時艱。 特首林鄭月娥昨回應指，薪酬是按年按通脹調整，立法會議員同樣亦是按通脹調整薪酬。田北辰今早（8日）出席港台節目《千禧年代》時表示，林鄭的回應大方，「唔喺話有任何情緒」，不過他認為「有機制唔一定要做」，強調沒有任何法例規定官員必須跟機制加人工。

特首林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支增加12萬，她稱對薪酬持開放態度，強調這次是按年按通脹定期調整薪酬。(羅君豪攝)

田北辰指，雖然有機制按通脹調整官員薪酬，立法會議員亦是，但他認為並沒有立法規定，做與否全由官員自行決定。他舉例指，前特首董建華及曾蔭權曾因財赤及金融海嘯減薪，其中董建華更減薪一成，而且減足四年。

對於林鄭指早前已捐出一個月薪酬予公益金，展示與市民共渡時艱，田北辰認為，捐錢只屬一次性，但凍薪是另一層面，強調凍薪一段時間，其數目比起捐錢來得更多。

林鄭月娥昨日稱對薪酬持開放態度，強調這次是按年按通脹定期調整薪酬，有關調整是由去年7月1日起計算，正如立法會議員亦在去年10月1日起按通脹調整薪金。她指這次只是將周年撥款納入今年度的預算案，並非有官員提出加人工要求。對於會否參考國外官員帶頭減薪或凍薪，林鄭重申現時首要任務是防疫、抗疫，支援香港企業和員工，若需要她本人或問責團隊作出舉措達致此目的，她都非常願意做。