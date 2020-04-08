【新冠肺炎】機場抵港人士要到亞博留樣本　程序需要約一小時

政府宣布今日（8日） 起，根據《預防及控制疾病規例》要求所有在機場抵港的人士必須到亞洲博覽館，提交深喉唾液樣本以作新型冠狀病毒測試。不少今日抵港旅客均認為安排合適及必須，措拖可以保障自己及他人；大部分人等候約一小時便完成程序。

政府今日起按《預防及控制疾病規例》要求所有在機場抵港的人士必須到亞洲博覽館。（麥凱茵攝）

政府今日起按《預防及控制疾病規例》要求所有在機場抵港的人士必須到亞洲博覽館，提交深喉唾液樣本以作新型冠狀病毒測試；明日（9日）起從英國抵港人士則要在亞博館等檢測結果出爐才可離開。

《香港01》今早到過亞博館視察，據悉截至下午1時已有逾300人已經提交深喉唾液樣本。無論由機場從外地或內地入境的人士，他們均必須戴上檢疫追蹤手帶。

內地抵港人士同要戴追蹤手帶

黃小姐今早乘8點50分從上海出發的航班回港，她指上機時已知道要到亞博館留深喉唾液樣本。由於航班只有約20多人乘搭，她大約一小時便完成採樣本的過程。她說：「為了自己為了他人，所以檢測也是必須」，認為政府安排妥當「都有專車從機場接送過來。」

黃小姐透露，自己三月份因家事要回上海處理，但因為照顧在港的子女「不得不回來」，由於疫情十分緊張，她也會在家隔離。

Ben與黃小姐同一班機回港，他由約11時落機至步出亞博館，整個過程需時大約兩小時。他認為檢疫措可保障他人，過程有不少醫護及職員協助，不感到麻煩。同機的另一名乘客也認為，採口水樣本程序並不繁複，回家後也會按照規定家居隔離。

一度有200人等候抽採樣本 外傭中介盼集中隔離

一名從印尼來港的外傭今早7時許已抵港，但由於同機乘客較多，至約兩小時後才經專車到達亞博館，再等待約1.5小時讓職員收集口水樣本，認為醫護講述程序十分清晰，稍後會到僱主安排的地點家居隔離。

有來接外傭的中介表示，不少僱主對要安排外傭家居隔離14日感困難，「最好政府包酒店或有隔離營作隔離。」

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼