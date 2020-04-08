新冠肺炎│郭家麒問誰人「唔見棺材唔流眼淚」　陳肇始這樣回應..

率先在武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問團成員、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前批評有港府官員輕視疫情，形容是「唔見棺材唔流眼淚」。立法會今（8日）早召開衞生特別財委會，公民黨議員郭家麒在會上詢問食物及衞生局局長陳肇始，認為袁國勇所指的官員是誰，陳肇始無正面回應。

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袁國勇日前接受《香港電台》訪問時，批評有官員輕視疫情，形容是「唔見棺材唔流眼淚」。其後他兩度就言論致歉，指自己用詞太激烈，「可能因為我對疫情唔樂觀，太緊張先咁講。」

本身是專科醫生的公民黨議員郭家麒，今日（8日）在會上問陳肇始，覺得袁國勇所指的官員是誰，「係你自己？定係特首林鄭月娥？」陳肇始回應稱，袁國勇是政府抗疫督導委員會專家顧問成員之一，特首和自己不時和他溝通，他亦有向政府給予寶貴意見。郭家麒一再就責備對象追問陳肇始，惟她未有回答問題。

郭家麒問陳肇始，覺得袁國勇所指「唔見棺材唔流眼淚」的官員是誰。（張浩維攝）

特首林鄭月娥昨日（7日）在其Facebook專頁發布「鼓掌」影片，與一眾司局長一同拍掌，向全球的醫護人員致敬。郭家麒表示，擔心特首拍手一舉是「笑裡藏刀」，又指曾在2月參與罷工的醫護人員憂被醫管局秋後算帳。